Uber envisage d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement

La ruée vers le Bitcoin se confirme. Après PayPal et Tesla, c'est désormais Uber qui envisage de prendre part à l'aventure. Le PDG de l'entreprise, Dara Khosrowshahi, a déclaré ce jeudi qu'il envisageait d'accepter la cryptomonnaie comme moyen de paiement.

«Comme nous acceptons toutes sortes de monnaies locales, nous allons étudier les cryptomonnaies et le bitcoin en tant que moyen de paiement, a-t-il déclaré au média Squawk. C'est bon pour le business, c'est bon pour nos passagers et pour nous clients de Uber Eats (...) Mais nous ne le ferons pas pour nous faire de la publicité».

"Just like we accept all kinds of local currency we are going to look at cryptocurrency and or #bitcoin in terms of currency to transact. That's good for business, that's good for our riders and our eaters," says @dkhos. "We are just not going to do it as part of a promotion." pic.twitter.com/2OSamy3yBV

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 11, 2021