Visioconférence : cet étonnant système permet de se «téléporter» face à ses collègues

Limitées au cadre des écrans d'ordinateurs et des smartphones, les visioconférences pourraient bientôt s'offrir une autre dimension. Baptisée La Vitre, une start-up française propose d'interagir avec un écran vertical XXL où vos collègues sont filmés en direct de la tête au pied.

L'idée étant de converser et d'interagir de manière plus naturelle, comme lorsque vous échangez avec une personne. Concrètement, La Vitre propose de s'avancer face à un écran de 1,65, 1,90 ou 2,18 mètres de diagonale pour donner l'illusion d'être face à votre collègue.

Le tout étant équipé d'une caméra, d'un micro et d'un haut parleur. Pour l'activer, il suffit de toquer directement sur l'écran comme si l'on frappait à une porte. L'écran est également tactile et peut permettre d'échanger et de partager des fichiers avec son interlocuteur, pour les lire directement sur l'écran.

Faire disparaître la technologie

«Notre volonté est de faire disparaître la technologie, d’avoir la sensation d’être en face d’une personne et non d’un écran», explique ainsi Romuald Boulanger, cofondateur de cette société. Une solution qui s'adresse aux entreprises et qui préfigure de nouveaux rapports à distance entre collègues.

Car si la crise sanitaire mondiale a provoqué un véritable boom autour du télétravail et du besoin de réaliser des visioconférences, La Vitre parie sur une tendance qui s'inscrira dans le temps au sein même des entreprises qui souhaiteraient développer les interactions. Notamment pour rendre plus humaine une présentation et profiter d'un cadre plus grand pour voir en détail des objets, un tableau ou une pièce lors d'une keynote par exemple.

Et si de nombreux usages restent encore à imaginer, son constructeur envisage de nouveaux cas de figures, notamment pour passer des entretiens d'embauche par exemple ou encore développer la télémédecine, puisqu'il est ainsi plus aisé d'observer et d'approcher le patient.

L'outil entend également s'imposer dans les entreprises internationales dont les différents collaborateurs sont amenés à se «rencontrer» et à converser dans des langues étrangères. Un système embarqué de traduction automatique permet ainsi de reconnaître plus de 30 idiomes différents. Reste qu'une telle technologie à un prix, plus de 3.690 euros HT, qui le destine pour l'heure à de grosses entreprises.

A voir aussi