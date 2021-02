Jay-Z et le PDG de Twitter Jack Dorsey veulent faire du bitcoin «la monnaie d'internet»

Le bitcoin s'est trouvé deux nouveaux ambassadeurs de poids. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le rappeur et producteur Jay-Z ont annoncé le lancement d'un fonds doté de 500 bitcoin (soit plus de 20 millions d'euros au cours actuel), destiné au développement de la cryptomonnaie, notamment en Afrique et en Inde.

Baptisé BTrust, ce fonds s'est donné pour principal objectif de «faire du Bitcoin la monnaie d'Internet». Jack Dorsey en a profité pour lancer un appel pour le recrutement de trois membres de la direction.

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe

