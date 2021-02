Le Bitcoin atteint les 50.000 dollars pour la première fois

De record en record. Le cours du bitcoin a atteint pour la première fois ce mardi la barre symbolique des 50.000 dollars (41.240 euros), poursuivant sa folle ascension vers les sommets.

Pour rappel, le bitcoin était retombé à environ 2.474 euros au mois de mars de l'année dernière, son cours ayant chuté durant des mois, après avoir atteint son précédent record de 20.000 dollars (16.496 euros) en janvier 2018.

Personne ne peut désormais prévoir comment les choses évolueront. Mais nombreux sont ceux qui estiment que le contexte est différent cette fois. Alors qu'en 2017 les cryptomonnaies avaient bénéficié de l'intérêt des petits investisseurs, cette fois des institutions, voire même des Etats, s'y intéressent.

Ces dernières semaines, plusieurs informations l'ont confirmé : le maire de la ville de Miami a annoncé que les employés municipaux pourraient être payés en bitcoin, le PDG de Uber a confié qu'il envisageait d'accepter les paiements en cryptomonnaie, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin, le rappeur Jay-Z s'est associé au PDG de Twitter Jack Dorsey pour financer un fonds dédié au Bitcoin, et PayPal et Mastercad ont également confirmé leur intérêt.

Le monde de la finance s'est lui aussi engouffré dans la brèche. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, a ainsi permis à deux de ses fonds d'acheter des dérivés sur le bitcoin.

La hausse du cours du bitcoin s'explique également par sa rareté. Le nombre d'unités en circulation est limité à 21 millions. Si la demande continue donc d'augmenter, le cours ne fera qu'augmenter, respectant ainsi la loi de l'offre et de la demande.

Le contexte économique joue également en faveur de la cryptomonnaie comme valeur refuge. Alors que les Etats font tourner la planche à billets pour financer les plans de sauvetage de leurs économies, nombre d'investisseurs craignent une déstabilisation du système financier et une hyperinflation des monnaies. Le Bitcoin, malgré sa volatilité actuelle, apparaît ainsi comme un investissement de plus en plus sûr. Dans des pays comme le Venezuela ou l'Argentine, qui ont connu un effondrement de la valeur de leurs monnaies, on a ainsi constaté un vif intérêt pour le bitcoin.

Quelque soit l'avenir du bitcoin, la cryptomonnaie aura connu un incroyable destin depuis sa création il y a seulement un peu plus de 10 ans, en 2009. De quelques centimes lorsqu'il était considéré comme un gadget pour geeks, il est ainsi passé à 50.000 dollars et intéresse désormais les marchés financiers au même titre que l'or, auquel il est souvent comparé.

