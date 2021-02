Lego Vidiyo : tout savoir sur ce «TikTok» amusant pensé pour les enfants

Une nouvelle expérience musicale entre jouet et réalité augmentée sera lancée par Lego le 1er mars prochain. Le géant danois du jouet s'est allié à Universal Music pour créer l'équivalent d'un «TikTok» destiné aux enfants âgés de 7 à 10 ans. CNEWS a pu tester en avant-première cette gamme amusante baptisée Vidiyo.

Dévoilé ce mardi 16 février par Lego, celle-ci amène à découvrir de nouveaux sets de Lego avec des personnages inédits, incarnant chacun un courant musical. On découvre donc Pirate Punk, Candy Pop, Extra Terrestrial Dance Music, Tropicon, K-Pawp ou encore Robo Hip-Hop qui arborent chacun un design branché dans leur style, tandis que 12 autres acolytes peuvent se joindre à eux pour former des groupes hauts en couleur. Les six kits Beatbox qui contiennent les héros principaux seront commercialisés au prix de 19,99 euros chacun, tandis que les 12 Bandmates seront proposés à un tarif de 4,99 euros chacun.

Surtout, l'expérience Vidiyo n'est pas qu'une gamme de jouets, car elle invite à télécharger une application mobile (gratuite sur iOS et Android) afin de mettre en scène ses personnages qui prendront littéralement vie en tous lieux, l'idée étant de laisser les enfants exprimer leur créativité. D'autant qu'un catalogue comprenant plusieurs dizaines de morceaux de stars d'Universal Music est accessible.

Comment ça marche

Afin de commencer cette expérience, il faut retenir que les figurines classiques ne sont ici d'aucune utilité. Il faudra donc se procurer l'un des 18 sets Vidiyo qui seront commercialisés à partir du 1er mars. Parallèlement, il faudra télécharger l'application Vidiyo sur l'App Store et Google Play. Une fois le premier set construit, l'application vous invite à scanner celui-ci. Ce dernier va alors prendre vie en réalité augmentée par l'intermédiaire de votre écran en lançant une chanson sur laquelle il est possible d'interagir en direct. S'il s'agit d'abord d'un premier essai, l'application va ensuite inviter à passer aux choses sérieuses en mettant à disposition les outils nécessaires pour devenir un véritable producteur de musique.

Comme sur TikTok, il sera possible d'accéder à un fil d'actualités présentant les dernières vidéos partagées par les enfants, avec une partie intitulée «Pour toi» qui proposera du contenu qui lui correspond et une partie «Découvrir» pour accéder à l'ensemble des contenus partagés sur ce «réseau social». La partie créative est quant à elle symbolisée par le symbole «Play». Il faudra d'abord choisir un morceau de musique qui viendra rythmer votre vidéo et déterminer quelle star ou quel groupe tirés de vos Lego Vidiyo se donneront en spectacle. Une fois ces éléments déterminés, il faudra scanner les jouets concernés ainsi que les petites tuiles en plastiques qui les accompagnent. Ces dernières comportent différents dessins qui se transformeront en boutons virtuels sur votre écran. Le principe étant de pouvoir ajouter des effets spéciaux et sonores (confettis, trompettes, feux d'artifices, piñata...) pour livrer une chorégraphie amusante et funky. Plus de 130 de ces tuiles, nommées Beatbits, permettent d'ajouter des effets spéciaux et accompagnent les différents packs.

Une fois les éléments de votre choix prêts et scannés, il est alors possible de lancer votre vidéo. L'enregistrement commence automatiquement et durera 60 secondes tout rond. Une fois celles-ci passées, on retrouve la partie montage où il est possible de couper une partie de la vidéo tournée (10, 15 ou 20 secondes) avant de la partager, si on le souhaite. A noter qu'un système de hashtags prédéfinis permet de classer la vidéo par genre, chanson choisie, etc. Il est également possible de créer une pochette d'album dans une section qui invite à prendre en photo vos artistes et groupes, à lui aposer des filtres et surtout à leur donner un nom.

Quel catalogue musical trouve-t-on ?

Lego s'est associé à Universal Music afin de proposer cette expérience. Le géant de l'industrie musicale met donc à disposition certains titres de son catalogue pour mettre en chanson les vidéos. Le lancement de la gamme Vidiyo proposera d'utiliser «30 titres différents, mais d'autres sont d'ores et déjà prévus et ils viendront enrichir le catalogue dans les prochains mois», précise-t-on chez Universal. Parmi les premiers morceaux disponibles, on peut compter sur Beliver d'Imagine Dragons, Never really Over de Katy Perry, Me! de Taylor Swift ou encor le tube Blinding Lights de The Weeknd et Therefore I Am de Billie Eilish. De véritables stars sont donc bien présentes dans l'appli, qui (précisons le) ne permet toutefois pas d'écouter ces titres dans leur intégralité.

Il est à noter que plusieurs challenges viendront défier les membres de Vidiyo. Ces derniers peuvent également gagner des points traduits sous la forme de crédits virtuels pour acheter des accessoires. L'idée étant de pouvoir personnaliser ses personnages.

Une appli gratuite, anonyme et sans donnée

L'application reste entièrement anonyme. L'enfant n'a pas à créer de profil et aucune donnée n'est à préciser, ni n'est collectée, seul un identifiant est demandé avec un mot de passe. Parallèlement, Lego assure que toutes les vidéos misent en ligne passent d'abord par un système de modération avant d'être partagées, de sorte qu'aucun contenu choquant ne puisse y être visible. De même, chaque vidéo ne diffuse que de la musique, le son ambiant n'étant pas enregistré. Lego indique par ailleurs que le contenu de l'application reste totalement gratuit et qu'aucun contenu additionnel payant n'y sera ajouté par la suite. Parallèlement, l'application informe les enfants sur les bons comportement à adopter lorsqu'il lancent une vidéo, comme le fait de demander l'accord de leurs camarades ou des personnes pouvant entrer dans le cadre de la vidéo.

