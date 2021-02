Tiktok, Whatsapp, Zoom... Les Français beaucoup plus connectés en 2020, selon une étude

2020 a été placé sous le signe d'Internet. Les Français se sont connectés en moyenne 2h25 par jour, soit 19 minutes de plus qu'en 2019.

C'est le principal résultat avancé par Médiamétrie, qui publie ses données d'enquête ce 18 février. L'explication tient à la pandémie de Covid-19 : à cause du télétravail, des visioconférences, et de la fermeture des cinémas, musées, restaurants et autres, les Français ont passé beaucoup plus de temps sur Internet.

Cette réalité cache de gros écarts. Par exemple, les 15-24 ans sont connectés en moyenne 4h23 par jour, contre 1h48 pour les plus + de 50 ans. Toutes les catégories d'âge voient en revanche leur temps de connexion à Internet augmenter.

Celui-ci a d'ailleurs été d'autant plus important pendant les confinements : jusqu'à 3h11 de temps de connexion par jour lors du premier, et 2h45 lors du second.

Boom de TikTok

Les messageries et les réseaux sociaux sont les premiers motifs de connexion. Whatsapp, Instagram, Facebook... Tous ont gagné en nombre d'utilisateurs quotidiens. Mais c'est la croissance de TikTok qui a été fulgurante : 5,5 millions de visiteurs par jour, soit une augmentation de 267% en un an. Si TikTok séduit surtout les jeunes, Snapchat reste avant tout le réseau préféré des 15-24 ans. Les 25-34 ans, eux, se tournent plutôt vers Facebook.

Au-delà des réseaux sociaux, un grand nombre d'applications ont connu un bond pendant la pandémie. On peut citer Zoom et Teams pour les visioconférences, les services de livraison Deliveroo et UberEats, les plateformes de streaming comme Netflix...

Reste à savoir si ces pratiques dureront dans le temps. En tout cas, si le temps global de connexion a augmenté, le nombre de personnes connectées est resté stable. La France compte toujours 53 millions d'internautes et 92% de foyers connectés.

