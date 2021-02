Voici pourquoi le prix des iPhone et des PlayStation pourrait exploser

La facture pourrait être salée. Le prix des iPhone, des PlayStation ainsi que de la plupart des produits high-tech pourrait considérablement augmenter cette année, selon de nombreux analystes.

En cause, la pénurie qui menace le secteur des semi-conducteurs, utilisés dans la fabrication des objets électroniques. Celle-ci est liée à deux facteurs. D'une part, la pandémie de Covid-19 et les confinements et couvre-feu qu'elle a entraîné, ainsi que le développement du télétravail, ont fait exploser la demande de consoles de jeu, smartphones, tablettes, ordinateurs et autres produits fonctionnant avec des puces.

Et d'autre part, la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine a poussé le géant électronique chinois Huawei a se constituer d'immenses stocks de semi-conducteurs, augmentant ainsi la pression sur l'offre.

Le secteur automobile a ainsi été particulièrement touché par ces difficultés d'approvisionnement, Ford ou encore Volkswagen ayant été obligés de réduire leur production. Près d'un million de véhicules pourraient ainsi être concernés par ces retards.

Une pénurie généralisée

«Les biens électroniques et les véhicules seront produits en moins grand nombre et seront plus chers en 2021», prévoit ainsi le directeur exécutif de la société de conseil Strategy Analytics, interrogé par l'AFP. «Tout ce qui a une puce est touché, voitures, smartphones, consoles de jeu, tablettes et ordinateurs portables», ajoute-t-il.

Comme l'indique Bloomberg, les livraisons de certains modèles d'iPhone 12 ont été, en conséquence, limitées. Et les difficultés à se procurer la nouvelle PlayStation 5 de Sony ainsi que le dernière XboX de Microsoft s'expliqueraient également par le manque de certaines puces.

Et la pénurie a encore été aggravée par le déploiement de la 5G, qui a alimenté la demande de nouvelles puces pour mobiles.

Les analystes estiment toutefois que la situation pourrait s'améliorer en cours d'année, notamment grâce aux campagnes de vaccination, qui permettrait aux fabricants de tourner à nouveau à plein régime et d'ouvrir de nouvelles usines.

