Coronavirus : Un robot fait le ménage dans les hôpitaux et sympathise avec les patients

A Munich (Allemagne), Franzi est un robot qui ne passe pas inaperçu. Assigné à la tâche de nettoyer en profondeur le sol d'une clinique, il est aussi un robot conversationnel qui ne manque pas d'égayer la journée des patients qui croise son chemin.

Il ne dépasse pas le mètre de hauteur, mais sa tête ovale incarnée par deux grands yeux bleus expressifs et son corps trapu ne sont pas sans rappeler le petit E.T. (1982) de Steven Spielberg. Avec la pandémie, Franzi, qui se contentait de faire le ménage avec zèle, s'est trouvé une nouveau rôle auprès du personnel hospitalier, mais aussi des patients qui ne peuvent recevoir de visites.

Des larmes digitales

Si Franzi annonce à quiconque croise son chemin que le ménage est sa passion, il n'en oublie pas de sermoner (avec humour) celles et ceux qui lui barreraient la route. «Peux-tu te mettre sur le côté s’il te plaît ? Je dois nettoyer !», demande le robot avant d'insiste d'une voix plus forte à l'attention des réfractaires : «tu dois te pousser ! Je veux vraiment nettoyer !», allant même jusqu'à verser quelques larmes digitales.

Un compagnon à 40.000 euros

Conçu à Singapour pour un coût de 40.000 euros tout de même, Franzi est venu jusqu'à Munich et a même délaissé sa langue natale, l'anglais, pour l'allemand. Et sa tâche n'est pas anodine. Avec la crise sanitaire, «il faut faire beaucoup de travaux de désinfection dans les hôpitaux. Nos employés peuvent se concentrer là-dessus pendant que Franzi s’occupe du sol», explique Constance Rettler, de la firme Dr. Rettler, qui souligne que les patients sortent régulièrement de leur chambre pour échanger avec lui et même prendre quelques selfies à ses côtés.

