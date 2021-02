iPhone : ces réglages simples pour améliorer l'autonomie de votre batterie

Les possesseurs de smartphones le savent bien, la batterie reste l'élément central afin d'en profiter au mieux plus d'une journée. Pourtant, beaucoup se plaignent de modèles ne tenant presque pas plus de 18 heures. Voici quelques astuces à suivre pour grapiller quelques heures supplémentaires salvatrices sur les iPhone.

Couper la géolocalisation

Première astuce à suivre et souvent très intéresasnte à suivre pour préserver sa batterie : couper la géolocalisation. De nombreuses applications peuvent fonctionner en effet en arrière-plan et sollicitent en permanence le GPS de votre smartphone afin de déterminer votre position pour envoyer des publicités ciblées. Problème, la géolocalisation est souvent énergivore.

Voici comment procéder pour le désactiver sur iPhone sous iOS 14. Rendez-vous dans le menu «Réglages», puis dans «confidentialité» (symbolisé par une icône avec une petite main) et enfin dans «service de localisation». Vous pouvez alors bloquer ce service complètement, ou bien au cas par cas selon les applications installées sur votre mobile.

Par exemple, il peut être intéressant d'autoriser Google Maps ou Plans à vous géolocaliser lorsque l'application est active, mais peut-être que Twitter ou Facebook n'ont aucun besoin de connaître votre position ? A vous de décider. De manière générale, veillez à ce qu'aucune application ne puisse vous géolocaliser de manière permanente, mais bien seulement lorsque l'appli est active. Il suffit qu'une seule soit autorisée à vous localiser en permanence pour voir fondre l'autonomie de votre batterie.

Eteindre les applis lorsqu'elle ne servent pas

Autre point important si vous souhaitez économiser votre batterie et préserver sa durée de vie, il est conseillé d'éteindre une application si vous n'avez pas à l'utiliser dans l'immédiat. Beaucoup de gens laissent quatre, cinq, voire plus d'applis mobiles ouvertes afin de reprendre plus aisément là où elle les ont laissées. Toutefois, sachez que l'application reste active en tâche de fond et peut continuer à suivre vos données, voire votre géolocalisation. Quoi qu'il en soit, sachez que la batterie se déchargera plus rapidement.

Eviter les températures extrêmes

Les batteries sont très sensibles aux variations de températures. Par grand froid ou par grandes chaleurs, il est même conseillé de ranger son smartphone, voire de l'éteindre. Apple précise ainsi que les iPhone sont conçus pour fonctionner normalement entre 0 et 35°C, avec une zone de confort située entre 16 et 22°C. Au-delà de 35°, la batterie de votre iPhone pourrait être endommagée de manière irréversible. Il est d'ailleurs déconseiller de recharger son smartphone en plein soleil par exemple. A la plage, rangez donc votre mobile dans un sac ou placez-le à l'ombre. A contrario, dans un environnement glacial l'autonomie de la batterie «pourrait être réduite, mais cette situation est temporaire», précise Apple.

Stocker votre iPhone chargé à 50 %

Autre détail affairant à la durée de vie de la batterie : lorsque vous comptez vous passez de votre mobile pour plusieurs jours, semaines ou mois (ce peut-être le cas pour un mobile de secours ou un téléphone professionnel par exemple), il est fortement conseiller de le stocker avec sa batterie rechargée à environ 50 %. «Si vous stockez un appareil avec une batterie complètement à plat, celle-ci risque de passer à un état de décharge profonde, et elle ne sera alors plus en mesure de maintenir une charge. À l’inverse, si vous le stockez avec une batterie entièrement chargée pendant une période prolongée, celle-ci risque de perdre une partie de sa capacité et donc, de son autonomie», explique Apple. Enfin, évitez de le stocker dans une pièce humide.

A voir aussi