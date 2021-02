Kobe Bryant : le très bel hommage du youtubeur Kevin Tran

Un hommage réussi. Un an après la cérémonie d'hommage à Kobe Bryant au Staples Center de Los Angeles, le vidéaste Kevin Tran (anciennement Le Rire Jaune) a publié un vibrant hommage au basketteur.

Ce petit film d'animation, nommé «Dear Kobe» («Cher Kobe» en français) s'est inspiré du court-métrage «Dear Basketball», pour lequel Kobe Bryant avait remporté un Oscar en 2018. Le vidéaste raconte son amour pour la star décédée, et comment celle-ci lui a appris la valeur du travail pour atteindre ses objectifs.

Ce n'est pas la première fois que Kevin Tran utilise sa chaîne au plus de 5 millions d'abonnés pour parler de Kobe Bryant. Il y a 7 ans, celui-ci publiait une vidéo dans laquelle il abordait sa passion pour le basketball, et notamment comment il a surmonté le changement de numéro du basketteur à Los Angeles, passé alors du numéro 8 au numéro 24. Comme il le rappelle dans Dear Kobe, il a tout simplement écrit «x3» à côté de son maillot floqué du 8 pour le multiplier et atteindre le 24.

Une vidéo historique pour le vidéaste

Dans son court-métrage, Kevin Tran narre également sa tristesse et ses larmes à l'annonce de la mort de son héros en janvier 2020 dans un accident d'hélicoptère. Un au revoir qui se conclut par la même phrase que Dear Baskettball : «love you always» («Je t'aime à jamais», en français).

À noter que cette vidéo marque un tournant dans la carrière de Kevin Tran. Le vidéaste a en effet pris la décision de ne réaliser que des vidéos en anglais dans le futur (il est possible d'activer les sous-titres en français sur Youtube, ndlr), de manière à se fixer un nouvel objectif ambitieux pour la suite de sa carrière. Un virage qui s'établit donc sous le signe de l'émotion, et qui promet de nouveaux beaux projets pour le futur.

