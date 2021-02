Luminar : quand une IA magnifie la retouche photo

Alors que les applications de retouche photo fourmillent sur les smartphones, les vrais logiciels pour ordinateurs connaissent quant à eux une véritable révolution. Vous souhaitez revoir la texture de votre peau, changer la couleur de vos yeux, gommer ce vilain ciel nuageux en arrière-plan ou encore «rabotter» les bourrelets acquis pendant les vacances de Noël ? La société Skylum propose une solution basée sur l'intelligence artificielle auprès des amateurs de photographie.

Sobrement baptisé Luminar AI, ce logiciel, que nous avons pu testé, offre plusieurs solutions de retouches assez simples d'usage, que ce soit pour magnifier un paysage ou apporter un autre regard sur un visage.

Dans les faits, la situation est souvent la même. Combien de photos peuvent s'avérer râtées en raison d'un détail qui cloche, une mauvaise exposition, un cadrage mal géré ou encore parce que la météo ou la saison n'étaient pas celles que vous espériez ? Si les experts se tournent souvent vers des solutions telles que Photoshop, il reste souvent difficile d'obtenir le résultat que l'on souhaite ou de profiter de certains effets si on n'a pas suivi une vraie formation autour du célèbre logiciel d'Adobe.

De son côté, Luminar AI entend gommer tout ce qui s'avère fastidieux en matière de retouches pour laisser faire la machine, avec un résultat bluffant et bien plus pointu qu'on ne l'aurait imaginé de prime abord. Disponible sur Windows et Mac, le logiciel permet en effet d'automatiser plusieurs fonctions. Il suffit par exemple d'importer la photo à traiter dans le logiciel pour se voir proposer plusieurs vignettes où l'image a été traitée par l'IA. Cette dernière suggère alors différentes options qui, à son sens, vont offrir un rendu plus pertinent, le tout en distinguant elle-même s'il s'agit d'un paysage, d'un portrait ou d'une photo immortalisant une secène d'action par exemple.

La correction des contrastes, l'optimisation du piqué, des couleurs plus naturelles... Une panoplie d'options se déploie et il n'y a plus qu'à faire sa sélection. Le tout offrant un résultat très dynamique, d'autant que le logiciel prend également en charge les fichiers RAW, que certains smartphones commencent à proposer.

Un outil pertinent et flatteur

Mais c'est surtout dans l'onglet portant sur des rendus «Créatifs» que Luminar AI impressionne le plus. Il suffit en effet de sélectionner quelle partie de la photo ont souhaite reprendre pour que le logiciel fasse œuvre d'une incroyable prouesse. Comme par magie, un ciel nocturne un peu terne se transforme en nuit étoilée. Marre de voir des nuages un peu trop sages ? Qu'importe, Luminar suggère un orage déchaîné avec des éclairs. L'aurore boréale que vous avez si péniblement immortalisée en Laponie n'offre pas tout le panel des couleurs qui a pourtant ébloui vos rétines ? Un petit passage à la moulinette de l'IA redonne du lustre à ce paysage et l'honneur est sauf pour se vanter auprès de ses amis. Dans la partie paysage créatifs, il est quasiment possible de tout paramétrer, de l'ambiance à la luminosité du soleil, en passant par l'atmosphère ou l'importance du ciel...

S'il est facile de rire des retouches photos, parfois un peu trop visibles sur certains logiciels, on ne peut que rester admiratif du rendu proposé par Luminar AI, tant les effets proposés restent relativement naturels et finalement prononcés juste ce qu'il faut pour obtenir des photos vraiment plus flatteuses. Les fans de portraits peuvent par exemple changer la couleurs des yeux en un clin d'œil. Les personnes à la peau grasse peuvent notamment profiter d'une texture de peau moins luisante. Une mèche de cheveux vous barre le visage ? il est possible de l'atténuer.

Véritable outil professionnel à la disposition de tous, Luminar AI nous a particulièrement impressionné. L'interface est bien pensée et les outils mis à disposition peuvent également être utilisés pour parfaire le rendu de chaque photo, après avoir été assisté par l'intelligence artificielle. Reste que son prix est un facteur à prendre en compte. Les tarifs commencent en effet à partir de 79 euros (49 euros si vous compter ne l'utiliser qu'une année). Cela reste un coût, mais qui reste relativement abordable compte tenu des options proposées qui devraient particulièrement intéresser les passionnés de photographies et les utilisateurs d'Instagram et de Pinterest qui veulent se distinguer.

