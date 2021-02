Vidéo : un étonnant deepfake de Tom Cruise inquiète et fascine

Une étonnante vidéo a fait réagir de nombreux internautes. On y voit une personne ressemblant trait pour trait à l'acteur américain Tom Cruise parler face caméra avant de se munir d'un club de golf et d'effectuer un swing.

En réalité, la séquence publiée sur le compte @deeptomcruise du réseau social Tik Tok n'est autre qu'un deepfake.

Deep fakes are getting scary good and taking over TikTok. Every public figure should just be on there with a verified account - even if they don’t want to make content - to make it easier to identify their fakes. Here’s Tom Cruise: pic.twitter.com/xoSJt1bvVR

— lauren white (@laurenmwhite) February 25, 2021