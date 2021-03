Le groupe Kings of Leon sort un album en NFT, une première mondiale

A jamais les premiers. Le groupe Kings of Leon a annoncé la sortie ce vendredi de son nouvel album au format NFT (non fungible token, jetons non fongibles en français), ce qui n'avait encore jamais été fait.

Pour rappel, les NFT sont des objets numériques inscrits sur une blockchain, comme les cryptomonnaies. Ce qui leur confère leur caractère unique et non reproductible, leur donnant ainsi une valeur. On trouve d'ores et déjà, sous forme de NFT des œuvres d'art numériques, des cartes à collectionner, ou encore des vidéos. Mais techniquement, n'importe quel objet digital peut être transformé en NFT, ce qu'ont donc fait les Kings of Leon avec leur musique.

Une place au premier rang à vie

Concrètement, le groupe lance trois types de jetons, dans le cadre d'une série baptisée «NFT yourself». On trouvera un NFT «pack album» comportant un vinyle en édition limitée, la version numérique du projet ainsi qu'une couverture animée du projet. Un NFT «ticket d'or» limité à 18 exemplaires, dont 2 mis en vente, et comportant un vrai billet pour un concert du groupe et des avantages VIP, comme des sièges au premier rang à vie. Enfin, le 3e NFT contient un artwork inédit.

Si l'album sera également vendu de manière traditionnelle, ces NFT feront l'objet ce vendredi d'une ventes aux enchères sur le site de Yellow Hart, entreprise spécialisée dans la conversion des places de concert sur la blockchain, sous forme donc de jetons.

Les Kings of Leon ne sont pas les premiers artistes issus de l'industrie musicale à s'intéresser à l'univers des NFT, actuellement en plein boom. La chanteuse Grimes avait ainsi vendu la semaine dernière une série d'oeuvres, notamment des vidéos, qu'elle avait réalisée, pour un total de près de 6 millions de dollars.

C'est toutefois la première fois qu'un album est ainsi distribué officiellement, et d'autres devraient suivre au vu de l'engouement actuel pour ce nouveau type de biens digitaux.