Sonos dévoile Roam, sa première enceinte vraiment nomade

Déjà bien installé sur le marché des enceintes connectées, l'américain Sonos entend résister à une concurrence féroce dans ce domaine en lançant une enceinte compacte et nomade. La société californienne vient de dévoiler la Sonos Roam, un modèle qui sera lancé en France le 20 avril prochain au prix de 179 euros.

Sa taille ne dépasse pas les 17 cm de haut par 6 cm de diamètre, son poids est de moins de 500 grammes et celle-ci espère bien se faire entendre que ce soit en intérieur qu'en extérieur. L'enceinte Roam («Errer» en anglais) vient compléter la gamme Sonos en misant sur l'aspect transportable, à même de convaincre une clientèle plus jeune qui souhaite embarquer la musique en tous lieux. Bien plus petite que la Sonos Move, lancée fin 2019, -qui était elle-même transportable mais encombrante-, la Roam est donc pensée pour le voyage ou bien pour habiter une pièce plus modeste du foyer ou d'une chambre estudiantine.

Une enceinte versatile

Un modèle qui présente la particularité de pouvoir alterner automatiquement entre votre réseau Wifi, lorsque vous écoutez la musique à domicile, et le Bluetooth, dès que vous le quitter, le tout sans avoir à intervenir dans l'application mobile Sonos (compatible iOS et Android). Côté son, la Roam hérite du savoir-faire de la marque bien connue pour offrir une qualité premium à ce niveau.

S'il ne nous a pas encore été permis de tester l'enceinte, Sonos souligne que l'expérience sonore se veut «riche et équilibrée, dont le rendu audio a été calibré avec une ingénieure en mastering, Emily Lazar, récompensée d'un Grammy Award pour son travail. L'idée étant d'offrir une enceinte qui restitue fidèlement les musiques en streaming sans trop appuyer sur les basses», explique Stephen Hempton, principal chef produit chez Sonos.

Du point de vue du design, Sonos quitte les rondeurs habituelles qui définissent ses enceintes de type One ou Move, pour miser sur un format triangulaire. «Un choix esthétique qui s'appuie sur un souci de prise en main et l'idée d'occuper le moins d'espace possible si cette enceinte est posée à la verticale», poursuit Stephen Hempton. Ses concepteurs soulignent ainsi que la Sonos Roam peut être utilisée aussi bien debout que couchée à l'horizontal, l'enceinte s'adaptant automatiquement à la position dans laquelle elle est placée. En outre, celle-ci est équipée du système Auto Trueplay, déjà entendu sur la Sonos Move et qui permet de calibrer le rendu sonore en fonction du lieu où elle est placée. Sonos promet également de rendre sa petite enceinte compatible avec l'ensemble de sa gamme pour offrir le son multiroom, tandis qu'il sera également possible d'appairer deux Roam ensemble pour s'offrir un son stéréo.

La conception a également été pensée pour offrir plus de robustesse, avec un produit répondant à la norme IP67, pour ne pas craindre la poussière, ni le fait d'être immergé dans l'eau à un mètre de profondeur (durant un maximum de 30 minutes). Des caoutchoucs habillent également chaque extrémité afin d'absorber les chocs en cas de chute.

Enfin, la partie batterie a également été pensée pour accompagner les fêtes extérieures durant 10 heures d'écoute avant de passer par la case recharge. Tandis que la batterie tiendra dix jours en mode veille. Il est à noter qu'une prise USB-C et un câble compatible sont fournis avec l'enceinte, toutefois il faudra acheter un chargeur supplémentaire à 49 euros si vous souhaitez miser sur la charge par induction.

Avec ce nouveau produit, Sonos compte concurrencer les marques JBL, Bose, Marshall ou encore Ultimate Ears, toutes déjà bien ancrées sur ce marché.

Sonos Roam, Sonos, disponible le 20 avril au prix de 179 euros (en noir ou en blanc).