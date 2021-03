Covid-19 : quelle technologie est utilisée pour compter clients et salariés ?

A l'heure où la crise sanitaire incite commerçants et entreprises à gérer l'accueil des clients ou de recenser les salariés présents, le comptage intelligent se développe. En témoigne, la solution développée par la société française Technis qui voit ses carnets de commande se remplir et enregistre depuis près d'un an une croissance mensuelle de 25 %.

Alors que le gouvernement impose de suivre certains quotas à ne pas dépasser en fonction du nombre de mètres carrés, Technis mise sur un tapis/dalle capable de dénombrer les peronnes entrantes et sortantes dans les lieux visités par le public et les salariés. Un écran va également renseigner sur le nombre de personnes déjà présentes sur le site et si le quota est atteint, les arrivants seront invités à patienter. Cette «jauge» pouvant être réglée par l'installateur en fonction des lieux.

Si cette technologie n'avait, à l'origine pas été conçue pour être utilisée dans un contexte de pandémie, c'est bien cette dernière qui a fait bondir la demande chez Technis. «Nous comptons aujourd'hui divers clients, que ce soit la ville de Nice, le milieu universitaire, le retail (avec Leclerc et Carrefour notamment) ou encore le secteur de l'événementiel. En 2021, le marché du retail, mais aussi celui de la restauration en entreprise devrait également se développer», souligne Wiktor Bourée, patron de Technis.

La société, qui fait face à une forte demande, imagine également d'autres applications pour sa dalle de comptage, notamment pour prédire lorsque les résidents des Ehpad chutent au sol. En cas d'accident, les capteurs de la dalle intégrée au sol pourraient signaler qu'une personne âgée est tombée dans sa chambre par exemple, afin d'alerter le personnel.

La gestion des flux pour rouvrir certains lieux

Parallèlement, le business de la gestion des flux et du comptage des personnes est au centre des attentions. Propriétaires de cinémas, de restaurants, de bars et centres commerciaux regardent avec intérêt ces technologies qui pourraient assurer leur retour aux affaires. En mai dernier, la start-up française Outsight avec fait la démonstration de caméras laser capables de déterminer si les personnes présentes dans les gares et les aéroports respectent la distanciation sociale. Des caméras dont la technologie est basée sur l'intelligence artificielle. L'idée étant de détecter les problèmes et de les signaler.