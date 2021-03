Oppo FindX3 Pro : un mobile étonnant doté d'un microscope intégré

Nouveau fer de lance de la gamme de smartphones premium d'Oppo, le FindX3 Pro a été dévoilé ce jeudi par la marque chinoise devenue numéro 4 mondial de ce marché en 2020. Un produit haut de gamme donc, qui innove notamment du côté des photos pour offrir un véritable microscope de poche que nous avons pu tester en avant-première.

Vendu au prix de 1.149 euros, le Oppo FindX3 Pro tutoie les mobiles premium du moment que sont les nouveaux Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore l'iPhone 12 Pro Max d'Apple. Mais c'est à ce prix que se paye l'innovation aujourd'hui dans ce marché ultraconcurrentiel.

Du côté du design, Oppo abandonne le cuir vegan du FindX2 Pro, sorti il y a près d'un an, pour se concentrer sur un nouveau design tout en finesse basé sur le travail du verre. La coque dorsale du FindX3 Pro est en effet composée d'une seule pièce et le décrochement incluant le bloc optique est ici intégré sans ligne de structure, ce qui offre le design le plus épuré vu à ce jour sur ce type de modèle. Un belle réussite de ce point de vue.

Côté écran, Oppo mise sur une dalle Amoled de 6,7 pouces, mais promet de pouvoir traiter et d'afficher un milliard de couleurs, soit un traitement 10-bits de l'image. L'idée étant ici de renforcer les nuances visibles à l'écran. A l'essai, le résultat est effectivement flatteur pour les yeux, à condition de voir des vidéos dédiées à cet effet ou de regarder des films en SVOD déjà traités. Ce type de rendu n'a en effet que peu d'utilité si vous regarder des vidéos YouTube.

Autre atout de cet écran surdoué, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui peut s'avérer utile pour naviguer entre les applications et certains jeux mobiles. Il est à noter que ce taux de rafraîchissement de l'image est autoadaptatif. Ainsi, le Find X3 Pro n'affiche pas en permanence 120 Hz et réduit ce taux automatiquement (jusqu'à 5 Hz) en fonction des usages, afin de préserver la batterie. Enfin, la caméra placée en poinçon mise sur un capteur de 32 Mpixels, autorisant de beaux portraits selfies.

Mais lorsqu'on aborde la partie photo, notre curiosité est forcément piquée par son module dorsal qui s'appuie sur quatre capteurs, dont un petit nouveau encore jamais vu sur un mobile puisqu'il s'agit d'un microscope. Placé sur le milieu gauche du module ce petit capteur s'active en rentrant dans le menu «plus» du mode photo et en appuyant sur l'icône Microsocope. Un halo de lumière va alors s'illuminé cerclant l'objectif qui invite à placer le smartphone au plus près de l'objet que vous souhaitez immortaliser ou filmer.

Cette super loupe offre un agrandissement jusqu'à 60x et peut même enregistrer des vidéos en Full HD. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous ont peut y voir en détail les fibres d'un jean. Ceci n'est qu'un exemple mais les plus créatifs pourront alors jeter un œil sur un autre monde, tandis que les enfants et les curieux pourront observer les détails d'un insecte ou d'une fleur comme jamais. Un peu gadget diront certains, il s'agit néanmoins d'une bonne idée proposée par Oppo.

Parallèlement, le FindX3 Pro est également équipé d'un téléobjectif de 13 Mpixels offrant un zoom hybride 5x et numérique 20x. Mais c'est surtout la combinaison de son Grand Angle de 50 Mpixels et son Ultra Grand Angle de 50 Mpixels également qui épatte. En proposant un capteur équivalent (l'IMX 766 co-développé avec Sony), les amateurs de photographie ne déploreront presque pas de déperdition en matière de qualité lorsqu'ils basculent de l'un à l'autre. Les ultra grands angles, très appréciés, souffrent en effet souvent d'un capteur de moins bonne qualité. Ici, Oppo affine même les choses en termes de colorimétrie quasi-similaire entre les deux objectifs qui promettent de capturer un milliard de couleurs. On salue également la nouvelle lentille qui équipe cet ultra grand angle qui limite la distortion des images l'effet d'étirement étant ici mieux contenu. Enfin, le mode nuit semble mieux travaillé et les essais que nous avons faits offre un rendu plus naturel en basse lumière.

Une charge à 100 % en 35 minutes

Dans les entrailles de la bête, on trouve le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. Toujours 5G, il s'agit du capteur que l'on devrait retrouver sur la plupart des smartphones Android haut de gamme cette année. Oppo s'appuie également sur une mémoire vive de 12 Go de Ram et un stockage de 256 Go. Un chiffre en baisse par rapport au FindX2 Pro qui proposait 512 Go l'an passé, mais qui était vendu plus cher de 50 euros. Enfin, la batterie profite toujours de la charge rapide. Oppo met ainsi en avant un chargeur de 65 Watts (livré vec l'appareil) SuperVOOC 2.0 capable de redonner 4 heures d'autonomie au FindX3 Pro en seulement 5 minutes et de recharger l'appareil à 100 % en 35 minutes.

Disponible en noir laqué ou en bleu mat, le FindX3 Pro rejoint sans peine les meilleurs smartphones actuels du marché. Oppo fait ici montre d'un savoir-faire maîtrisé qui ne se repose pas sur un design ou des fonctionnalités déjà vus. Un mobile premium qui s'offre un identité marquée, ainsi que d'excellentes prestations côté photo.

FindX3 Pro, Oppo, 1.149 euros.