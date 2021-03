Bitcoin : que pouvait-on acheter avec cette cryptomonnaie entre 2009 et 2021 ?

Alors que la folle croissance du cours du bitcoin se poursuit en ce début d'année 2021, la cryptomonnaie est devenue une véritable fabrique à millionnaires pour celles et ceux qui avaient parié sur son boom dès sa création en 2009.

Emis à partir de janvier de cette année-là, le bitcoin est aujourd'hui source de richesse. Sachez qui si vous aviez investi seulement 100 euros le 9 octobre 2009 vous auriez pu acquérir plus de 140.000 bitcoins. Un chiffre qui devient astronomique lorsque l'on sait qu'aujourd'hui ces mêmes 140.000 bitcoins valent 7 milliards d'euros, si l'on se base sur le cours actuel de cette devise électronique qui a atteint plus de 50.000 dollars début mars.

Car à ses débuts sur la blockchain, un bitcoin ne valait que 0,00071 euros. Une valeur ridicule qui a permis aux premiers investisseurs de mettre la main sur de nombreux bitcoins.

une feuille de papier en 2009

© Kelly Sikkema/Unsplash

Avec un bitcoin vous pouviez donc vous offrir l'équivalent d'une feuille de papier (et encore !) le 9 octobre 2009, mais très vite le cours est monté. Modestement certes, mais assez pour que mi-avril 2011, ce même bitcoin vaille enfin un dollar.

Une pizza en 2011

© Vitalii Chernopyskyi/Unsplash

Pourtant, l'engouement va très vite enfler parmi les curieux des cryptomonnaies qui commencent à être timidement médiatisées notamment aux Etats-Unis. Le 30 mai 2011, seulement un mois et demi après avoir dépasser le dollar, le cours du bitcoin dépassait les 12 dollars, si l'on se réfère à l'historique du son cours mis en avant par BuyBitcoinWorldwide. Vous pouviez alors le revendre pour vous acheter une bonne pizza.

des consoles PS4 et Xbox One en 2013

© Hello I'm Nik/Unsplash

Si l'année 2012 a vu son cours chuter pour revenir sous la barre des 5 dollars, une nouvelle flambée au début de l'année suivante va faire franchir la barre des 100 dollars à la fin mars 2013. Un bitcoin permettait alors d'inviter un ami dans un bon restaurant pour s'offrir un menu gastronomique.

Vous possédiez un bitcoin le 25 novembre 2013 ? Sachez que vous pouviez alors vous offrir les toutes nouvelles consoles PS4 et Xbox One cash (vendues chacune 399 dollars) qui venaient de sortir, puisque votre bitcoin dépassait ce jour-là le cours des 979 dollars.

une bague en diamant de haute joaillerie en 2017

© Tiffany

Pourtant les années suivantes ne seront pas aussi florissantes. Le cours redescend drastiquement et tombe même à un peu plus de 200 dollars dans le courant de l'année 2015. Mais comme à son habitude, cette monnaie très versatile va connaître une nouvelle croissance en 2016 puis son fameux premier vrai boom en 2017.

Au plus haut de la vague, le 11 décembre 2017, le cours du cette cryptomonnaie s'enflamme et atteint les 17.550 dollars. A cette date, un détenteur de bitcoin peut s'offrir une voiture neuve de type Megane chez Renault ou une 308 chez Peugeot, voire même investir dans une bague de fiançailles avec un énorme diamant chez un joaillier de luxe.

un coupé BMW M240i en 2021

© BMW

Si les spéculateurs qui comptaient faire des bénéfices à court terme ont rapidement déchantés entre 2018 et 2019, l'année 2020 a réveillé les appétits autour du bitcoin. L'an passé tous les records ont été pulvérisés. A tel point que la monnaie électronique valait plus de 30.000 dollars fin décembre. Mais la flambée ne s'arrête pas là. Devenue une valeur refuge pour faire face à l'inflation qui risque de toucher durement les monnaies fiduciaires classiques (euros, dollars...), la valeur du bitcoin a dépassé désormais les 53.000 dollars le 8 mars dernier. Son plus haut à ce jour. De quoi acquérir, avec un seul bitcoin dans son portefeuille, une jolie berline comme la Tesla Model 3 ou un coupé sportif comme une BMW M240i, vendues neuves autour des 50.000 euros.