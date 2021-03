Clubhouse : attention aux arnaques aux fausses invitations

Devenu le nouveau réseau social à suivre en ce début d'année, Clubhouse est également visé par les cybercriminels qui exploitent ses fonctions et ses travers pour mieux piéger les internautes curieux de s'y inscrire. Car avec son système d'acceptation sur invitation pour faire parti du club, une nouvelle arnaque vise à monétiser cette phase.

Plusieurs internautes mettent ainsi en vente des invitations. Un sésame nécessaire afin d'intégrer ce nouveau réseau social qui mise sur des discussions audio, à la manière des émissions radio et des podcasts. On trouve ainsi des invitations sur eBay (photo ci-dessous) ou d'autres sites de vente de particulier à particulier. Les prix varient généralement entre 5 et 10 euros. Si certains échangent sont sérieux, d'autres en profitent pour surfer sur la vague d'intérêt qui accompagne Clubhouse ces dernières semaines, avec la volonté de gagner de l'argent en trompant les clients.

Spécialiste en cybersécurité, la société Check Point Software met ainsi en garde les internautes : «de nombreux rapports font état de personnes vendant des invitations pour rejoindre Clubhouse. Certains vendeurs peuvent être légitimes, mais l'acheteur a peu de chances de savoir si l'invitation est authentique avant d'avoir payé.» Dans le doute il convient donc d'éviter d'adhérer à une telle offre. Sur eBay, les vendeurs proposent notamment d'échanger par SMS avant d'envoyer une hypothétique invitation.

La chasse aux fausses applications

L'engouement qui entoure Clubhouse a également permis de constater que le lancement de fausses applis mobiles dans l'espoir de tromper les gens. Check Point Research a identifié de fausses applications Clubhouse pour les appareils iOS et Android. Ces dernières «visent à collecter les données personnelles et les informations d'identification des utilisateurs. L'une de ces applications a été trouvée sur Google Play Store avant d’en être retirée, preuve que les escrocs étaient capables de contourner les procédures de sécurité et de contrôle de la plate-forme», prévient la société.