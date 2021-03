GoPro lance Quik, une appli vidéo à l'heure du cloud et des réseaux sociaux

On connait GoPro pour ses célèbres caméras d'action mais on ne l'attendait pas sur le plan d'un tout nouveau service dédié à l'édition vidéo. La marque américaine dévoile aujourd'hui Quik, une application particulièrement simple d'usage, mais qui reste puissante pour stocker, monter et partager des vidéos branchées à l'heure des réseaux sociaux.

Alors que le partage de vidéos explose, porté notamment par les publications sur TikTok, Snapchat, IGTV et Instagram, la firme californienne abandonne son application GoPro d'origine et propose une mise à jour majeure avec Quik. Une solution simple d'usage mais offrant un bel effet «waouh!» aux amateurs du genre.

Le spécialiste des petites caméras d'action, bien connu des sportifs et des baroudeurs, applique ici son savoir-faire dans cette application disponible sur iOS et Android. Il faudra toutefois débourser 9,99 euros pour un abonnement d'un an et accéder à ce service. Mais les arguments ici détaillés sont nombreux.

A commencer par la première fonctionnalité de Quik qui invite à sauvegarder - de manière illimitée - vos photos et vidéos favorites dans le cloud, dans leur format d'origine, que ce soit en 4K, voire même en 8K (pour les personnes disposant de smartphones compatibles). Tout passe par le biais de l'application qui dispose d'une fenêtre appelée «Murale» où l'on peut faire suivre directement les images que l'on vient d'enregistrer, à la manière d'une vidéo ou d'une photo que l'on veut épingler virtuellement.

Du montage automatique

Il suffit de les ajouter dans le même dossier pour que Quik produise automatiquement un mini montage ou un diaporama rythmé par une musique et prêt à être partagé. Parallèlement, il est possible de coupler Quik avec la galerie d'images de son smartphone pour que chaque nouvelle photo ou vidéo y soit ajouté, y compris pour les images reçues par SMS. L'idée est de proposer un gain de temps.

Surtout, il est également possible d'y associer les images que vous enregistrées par le biais d'autres appareils (photo, action cam, caméra...) directement depuis ceux-ci, s'ils sont appairés avec votre mobile. Les images enregistrées avec une caméra GoPro peuvent l'être, mais la concurrence est également prise en compte. Un bon point. Fini donc le temps fastidieux passé sur l'exportation de ses images. L'idée est ici de faciliter le travail et de donner l'envie de monter des films ou des clips.

Des montages de pros

L'ergonomie de l'application, que nous avons pu prendre en main en avant-première, a également été repensée. Et il est possible de faire du montage directement depuis l'écran de son portable. On saluera par exemple la possibilité d'ajouter des ralentis ou d'accélerer la vidéo, voire de figer l'image, au moment voulu afin d'offrir plus de punch aux clips que l'on souhaiterait éditer. Et ce que ce soit pour publier des vidéos au format vertical qu'au format horizontal. Plusieurs dizaines de morceaux de musiques libres de droits sont également accessibles si l'on souhaitent les utiliser sur sa chaîne YouTube ou les réseaux sociaux par exemple. Enfin, une panoplie de filtres sont proposés à la manière d'Instagram, avec la possibilité de les appliquer au format vidéo.