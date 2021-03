Il y a un an, Emmanuel Macron annonçait le confinement et faisait réagir les internautes

«Dès demain midi, et pour quinze jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits», annonçait Emmanuel Macron, le soir du 16 mars 2020. Il décrétait ainsi un premier confinement pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Une mesure inédite qui a grandement marqué Twitter. Il y a un an jour pour jour, les internautes étaient des milliers à réagir en direct à l'allocution présidentielle.

Aller c parti confinement les gars bravo à vous #COVID19france

Et si certains ont accueilli la nouvelle avec un enthousiasme très limité...

... D'autres ont préféré rester dans le déni.

Wsh y’a pas de confinement la c une blague

Un vent d'hystérie soufflait également sur Twitter ce 16 mars, notamment lorsque le président a commencé à énumérer les interdictions : plus de réunions familiales ou amicales, déplacements non essentiels supprimés, attestations dérogatoires...

CONFINEMENT TOTAL IS ON



LA FIN DU MONDE



C LA GUERRE

— Spider-zog (@Kazog29) March 16, 2020