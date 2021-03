Confinement : la nouvelle attestation pas encore disponible sur l’appli TousAntiCovid

Les habitants de 16 départements sont entrés ce samedi dans un nouveau confinement, synonyme de retour de l’attestation de déplacement. Problème, la nouvelle version de celle-ci n’est pas encore disponible sur l’appli TousAntiCovid.

À partir d’aujourd’hui, toute sortie de son domicile doit en effet s’accompagner d’une attestation de déplacement. Un document qui, s’il est habituel, connaît des changements en raison des nouvelles règles.

La nouvelle attestation, de deux pages, est disponible depuis tôt ce matin. Il est possible de la retrouver sur notre article dédié ou sur le site du ministère de l’Intérieur. En théorie, elle peut aussi être téléchargée via l’application TousAntiCovid. En théorie, car, comme nous l'avons constaté, elle n'avait pas encore été mise à jour à 10h20 ce samedi.

Lorsque l’on va dans la partie dédiée, il n’est mention que d’attestation couvre-feu et confinement week-end. Les motifs de déplacements non plus ne sont pas à jour. Par exemple, le point lié aux activités physiques fait mention de déplacements limités à 1h dans un rayon de 5 kilomètres alors que les nouvelles règles ne prévoient aucune limite de temps et un rayon de 10 km autour du domicile.

Un couac qui oblige les personnes concernées à imprimer la nouvelle attestation ou à la recopier manuellement. Plusieurs internautes n'ont pas manqué de témoigner de leur agacement sur cette situation.

Comment c’est possible que l’appli tous anti Covid ne soit pas à jour depuis jeudi soir ??? Comment faire quand on ne peut pas imprimer ?? On marche sur la tête !! #attestation — Veronique (@eclipse92320) March 20, 2021