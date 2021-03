Donald Trump préparerait son propre réseau social

Banni de Facebook et Twitter notamment, Donald Trump ambitionne de revenir sur le devant de la scène en partageant ses opinions sur son propre réseau social.

L'ex-président des Etats-Unis pourrait «lancer Trump Network d'ici à deux ou trois mois», a confié à la chaîne Fox News, son proche conseiller Jason Miller qui estime déjà que le républicain pourrait fédérer plusieurs dizaines de millions de sympathisants.

«Redéfinir le jeu»

«C'est quelque chose qui, je pense, sera le média social le plus populaire. Il va complètement redéfinir le jeu, et tout le monde va attendre et regarder ce que le président Trump fait», a ainsi expliqué Jason Miller sur la chaîne d'information. Si aucune autre précision n'a été apportée quant à ce projet, Donald Trump s'inscrit dans une nouvelle mouvance aux Etats-Unis où il compte bien occuper le terrain médiatique.

Une exclusion sans précédent pour un ancien président

Le 45e président du pays avait déjà été banni un temps des principaux réseaux sociaux début janvier après que l'intéressé se soit exprimé sur les heurts survenus au Capitole et eut incité à la violence.

Twitter et Facebook, où l'ancien président comptait plusieurs dizaines de millions d'abonnés, s'étaient refusés à fermer ses comptes officiels tant que celui-ci était en exercice. Mais en février dernier, Donald Trump a été formellement exclu de ces plates-formes.