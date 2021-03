Plantage d'applications Google : découvrez comment résoudre le problème

C'est un problème qui continuait de préoccuper de nombreuses personnes ce mardi 23 mars. Depuis plus de 24 heures, certaines applications Android n'en font qu'à leur tête et se ferment toutes seules. Mais une solution existe.

Gmail, Flipboard ou encore Yahoo! Mail... ce «plantage» de grande envergure en agaçait plus d'un. Pour preuve, le mot-dièse #Gmail ou #Chrome s'est hissé au sommet des tendances du réseau social Twitter.

De sources concordantes, il apparaît que cette panne serait due à un composant système appelé «Android System WebView» qui permet aux applications Android d’afficher du contenu web via Chrome pour éviter que les utilisateurs quittent l’application. Un composant système très utile exploité par de nombreuses applications.

Reconnaissant le bug, Google a indiqué au site TheVerge qu'«un correctif est en cours de développement». « Nous sommes conscients d’un problème avec WebView provoquant le crash de certaines applications sur Android pour certains utilisateurs», a indiqué la firme mondialement connue pour son moteur de recherche.

@SamsungSupport Just today, random apps like Amazon are crashing when launched. The app will work when re-installed, then crash when closing and launching again. Other apps are working fine. Examples of crashing apps - Amazon, ESPN. Working apps - Netflix, Facebook.

— Jerod (@jerodatgm) March 22, 2021