Bitcoin : Elon Musk annonce qu'on peut acheter les Tesla avec la cryptomonnaie

Un pas de plus vers l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie mondiale. Elon Musk a annoncé ce mercredi via Twitter que l'ensemble des véhicules Tesla pourront désormais être achetés avec du Bitcoin.

Preuve supplémentaire que le milliardaire croit dur comme fer en l'avenir de la cryptomonnaie, il a précisé que les Bitcoin reçus par son entreprise ne seraient pas convertis en dollars.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021