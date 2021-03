Realme 8 Pro : un mobile pro de la photo pour 300 euros

Lancée il y a un an en France, la marque Realme accélère son implantation dans le marché mobile d’entrée et de milieu de gamme. Elle dévoile ce mercredi le Realme 8 Pro, un modèle à 300 euros avec de bons arguments que nous avons pu tester en avant-première.

Disponible à partir du 31 mars prochain, ce smartphone n’entend pas révolutionner ce marché déjà très concurrentiel, mais il inclut un certain niveau de technologie intéressant et encore rare à ce niveau de prix, très recherché par le grand public.

En main, ce Realme 8 Pro s’avère flatteur. Son écran Amoled de 6,7 pouces le place dans la moyenne du marché avec un rendu d’image correct, tandis que sa coque dorsale pourtant en plastique renforcé imite, à s’y méprendre, le verre poli très à la mode chez les mobiles haut de gamme. La mention «Dare to Leap» (osez foncer) étant gravée dessus. Dans son look et ses prestations, l'appareil vise d’ailleurs un public jeune et adepte des réseaux sociaux.

Mais c’est surtout son bloc photo qui le différencie à ce tarif. Realme inclut ainsi un capteur principal de 108 Mpixels. S’il est déjà vu chez la concurrence, ce modèle à 299 euros le démocratise et permet d’apporter un niveau de détail impressionnant, d’autant que celui-ci autorise des tirages photos de qualité et de grande dimension, accompagné d’un zoom optique 3x. A celui-ci s’ajoute un ultra grand angle de 119 °, ainsi qu’un «ultra macro» pour réaliser des photos à quelques centimètres seulement du sujet.

Surtout, Realme met en avant des efforts en matière de basse luminosité et pour les prises de vue nocturne. Baptisé Super NightScape, ce mode offre un rendu plus naturel et renforçant l’éclairage du sujet ou d’un paysage lorsqu’une scène est mal éclairée. Si le rendu final n’égale par les ténors du marché sur le segment haut de gamme, l’effort apporté par Realme est intéressant et suffisamment flatteur pour qu’on le salue. D’autant que celui-ci s’applique également aux vidéos de nuit.

A ce mode nuit plus poussé, le constructeur chinois inclut un Starry Mode pour se lancer également dans les photos de ciel étoilé afin d’immortaliser la voûte céleste avec une pose améliorée, à condition de stabiliser au mieux l’appareil. En outre, d’autres modes sont accessibles comme l’étonnant Tilt Shift, bien connu des amateurs de photo, il s’agit ici de simuler un effet maquette aux photos. Ce qui devrait ravir les créatifs.

Un smartphone qui reste 4G

A ce niveau de prix, le Realme 8 Pro fait toutefois l’impasse sur la 5G pour rester à un tarif contenu. Il compense en proposant un processeur Snapdragon 720G, à l’aise pour le gaming, avec 8 Go de Ram et 128 Go de stockage (extensibles via une carte micro SD). On notera également l’ajout d’un capteur d’empreintes situé sous l’écran, ainsi qu’une batterie de 4.500 mAh compatible avec la super charge permettant de le recharger à 100 % en 47 minutes.

Realme 8 Pro, Realme, 299 euros, disponible le 31 mars.