Twitch : il filme un panneau stop devant chez lui, sa chaîne devient virale

Un Américain habitant dans le Massachussets rassemble près de 150.000 personnes sur sa chaîne Twitch. Il y filme le panneau stop situé devant chez lui, que personne ne respecte.

La chaîne, baptisée «stopsigncam», est devenue virale en à peine deux semaines. De jour comme de nuit, on peut apprécier une vue depuis la maison de cet homme à Salem. Le propriétaire du compte estime que 98,73% des véhicules passant devant le fameux panneau stop ne marquent pas l'arrêt.

Le jeu est donc devenu de se connecter en direct en espérant voir une voiture s'arrêter, chose donc très rare. Chaque automobiliste qui marque le pas provoque une véritable liesse, quand certains followers attendent parfois des heures avant que cela ne se produise.

Les forces de l'ordre jouent le jeu

La popularité de la chaîne ayant fait le tour du quartier de la ville du Massachussets, les habitants des environs se sont pris au jeu. Se sachant filmés et très regardés, ils s'amusent en faisant des saltos ou même des combats de sabre laser. Certains policiers n'hésitent pas non plus à saluer la caméra à leur passage. Même s'ils préfèreraient sans doute que le code de la route soit respecté.

Alors les gens se lasseront-ils un jour de regarder un banal carrefour d'une rue américaine quelconque ? «J’imagine que ça durera tant que la discussion continuera d’exister et restera bon enfant», a commenté un abonné du compte Twitch.