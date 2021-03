Voici les 10 villages français les plus populaires sur Google

De quoi donner des idées d'escapade. En observant les recherches Google des Français, le comparateur de location de vacances Likibu a établi un classement des villages hexagonaux les plus populaires.

La palme du village qui arrive en tête des requêtes Google sur les douze derniers mois revient à Rocamadour (Lot), avec une moyenne de 110.000 recherches mensuelles. Ancienne cité médiévale située au coeur de la vallée de la Dordogne, la commune d'à peine 600 habitants est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le podium est complété par Giverny (Eure), rendu célèbre par le peintre Claude Monet, qui y a vécu près de quarante-trois ans, et Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), joli village provençal perché sur un éperon rocheux.

Le top 10 est trusté par les villages du sud de la France. Outre Rocamadour et Les Baux-de-Provence, on y retrouve Gordes (Vaucluse, 4e), Saint-Cirq-Lapopie (Lot, 8e), Roussillon (Vaucluse, 9e) et Lourmarin (Vaucluse, 10e), ces deux derniers villages étant éloignés de seulement 20 km.

Le village de Rocamadour en tête pour des vacances

Giverny n'est pas la seule commune de Normandie à apparaître dans le classement. Veules-les-Roses (Seine-Maritime, 5e) y figure aussi. Ailleurs, Collonges-la-Rouge (Corrèze) est 6e, Salers (Cantal) 7e.

Si l'on observe désormais le classement des villages français les plus recherchés sur internet pour des vacances ou des week-ends, les mêmes se retrouvent aux premières places. Rocamadour est en effet aussi en tête des recherches Google avec les requêtes «Que faire», «Que voir» ou «Que visiter». Giverny arrive en 2e, Gordes en 3e, Les Baux-de-Provence en 4e.

C'est dans la suite du classement que d'autres communes font leur apparition : Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques, 5e), Yvoire (Haute-Savoie, 6e), Conques (Aveyron, 7e), Locronan (Finistère, 8e) et Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault, 9e). Lourmarin est 10e.