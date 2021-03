Cargo «Ever Given» bloqué : les meilleures parodies du Net

L'histoire du porte-conteneurs «Ever Given», qui bloquait le canal de Suez depuis près d'une semaine, a beaucoup amusé les internautes. Et si, ce lundi 29 mars, le cargo a été remis à flot, sur les réseaux sociaux beaucoup continuaient de s'en donner à coeur joie. Florilège.

L'«Ever Given», qui paralysait la totalité du trafic maritime du canal de Suez, a par exemple été ajouté par des joueurs dans le célèbre jeu de simulation de vol «Flight Simulator». C'est Mat Velloso, conseiller technique auprès de Microsoft, le distributeur du jeu, qui a partagé la vidéo d’un utilisateur survolant le mythique canal sur lequel se trouve un porte-conteneurs en tout point identique à celui qui a retenu l'attention des médias du monde entier.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Sur les réseaux sociaux, le cargo, long de quelque 400 mètres et pesant plus de 200.000 tonnes, est également apparu en d'autres endroits du globe. On l'a par exemple retrouvé en train d'obstruer la Garonne, du côté de Toulouse, ou encore à Paris bouchant la Seine.

Cette imagination sans limite a été permise par le site internet evergiven-everywhere.glitch.me. Traduisible en français par «l'Ever Given est partout», ce site met ainsi à disposition des internautes du monde entier un simulateur permettant de positionner le porte-conteneurs à n'importe-quel endroit de la planète, en mer bien sûr, mais aussi sur la terre ferme.

Si l’Ever Given naviguait sur la Garonne à Toulouse, il relierait quasiment le pont Saint-Pierre au Pont-Neuf #EVERGIVEN https://t.co/ovYs4geFeL pic.twitter.com/fnr1uNfJOX — Sébastien Marcelle (@SebMarcelle) March 29, 2021

Et si le porte-conteneurs #EVERGIVEN bloquait la Seine à Paris, ça donnerait quoi ?





Pile-poil entre les deux îles, à condition de détruire le pont saint-louis pic.twitter.com/VVGypXjGD2 — Lucas Biosca (@LucasBiosca) March 29, 2021

Des internautes se sont enfin penchés sur le coeur du problème. A savoir quelle serait la meilleure façon de faire bouger l'«Ever Given» et dégager le canal. Ce faisant, certains ont imaginé le président russe Vladimir Poutine venir à la rescousse, tirant le cargo juché sur un ours des steppes. Dans le même ordre d'idées, la situation aurait pu trouver rapidement une issue heureuse grâce à une simple voiture deux chevaux, la mythique «Deudeuche» de Citroën étant réputée pour sa robustesse à toute épreuve.

Merci à Vladimir Poutine d’avoir ré-axé l’#EVERGIVEN et relancé l’économie maritime MONDIALE Mais les médias n’en parlent pas...... pic.twitter.com/YtB8IyHeBs — Alex André (@Lulu3Doigts) March 29, 2021

La situation semble se débloquer dans le canal de Suez pour l'#EVERGIVEN ! Et on a une petite idée, avec @Monmariageen2cv , de grâce à qui le porte-conteneurs a pu se remettre à 80 % dans son droit chemin ! pic.twitter.com/hNo48qY8uu — Le Nouvel Automobiliste (@LNAutomobiliste) March 29, 2021

Outre ses ennuis avec son porte-conteneurs, la compagnie taïwanaise Evergreen Marine, qui exploite le cargo «Ever Given» et dont le nom figure sur le navire, a également vu l'un de ses camions défrayer la chronique. En effet, un camion de l’entreprise Evergreen, transportant une cargaison, a lui aussi récemment bloqué une portion de l’autoroute à Nanjing, en Chine, selon l'agence de presse Taïwan News. Si la similitude des deux histoires a bien sûr de quoi interpeller, Evergreen Marine a néanmoins précisé qu'elle ne s'occupe pas du transport terrestre en Chine, selon le journal China Times. Le camion, vraisemblablement venu de l'étranger, n'a de surcroit aucun lien avec le porte-conteneurs.

FLASH - Après le porte-conteneurs qui bloque le #CanaldeSuez depuis 6 jours, un camion de l’entreprise #Evergreen, transportant une cargaison, a lui aussi bloqué une portion de l’autoroute à #Nanjing, en Chine. (Taiwan News) pic.twitter.com/QNCsqD8VsL — Mediavenir (@Mediavenir) March 28, 2021

L'«Ever Given» reprenant la mer constitue quoi qu'il en soit une excellente nouvelle et pas seulement pour les flux commerciaux.

Le trafic reprenant, les services fiscaux égyptiens vont pouvoir à nouveau profiter des retombées économiques du canal de Suez. L’Égypte perdait en effet entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture du canal (entre 9 et 11 millions d'euros). Et si le problème s'était prolongé indéfiniment, le commerce mondial aurait pu quant à lui enregistrer une perte entre 6 et 10 milliards de dollars, soit jusqu'à 8,5 milliards d'euros.