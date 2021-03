D'étranges livres-arnaques disponibles sur Amazon

Sur Twitter, un internaute s'est étonné d'avoir trouvé, sur Amazon, d'étranges «livres-arnaques» aux pages vides.

«Hier jai découvert un bon délire sur amazon, dans la lignée des nombreux livres auto générés et autres kindles de bots qui peuplent les profondeurs de ce site», écrit l'internaute.

«Il s'agit de bouquins sur les animaux, écrits par *certainement* des faux gens, et qui traitent d'absolument tous les animaux possibles», poursuit le twittos.

L'internaute rapporte ensuite les commentaires des personnes ayant acheté ces fameux livres. «Il s'agit de livres produits à la commande et sans aucun texte, juste 24 pages de photos noir et blanc mal imprimées (et souvent stretched -déformées-) et libres de droit j'imagine», explique-t-il.

Certains acheteurs rapportent en effet qu'il n'y a aucun texte, voire aucun mot dans leur livre, et les photos sont déformées.

Ce type d'arnaque est apparemment à l'oeuvre depuis un moment. En 2018, Vice publiait sur son site un article entièrement consacré à cette étrange arnaque. «Dans un post de blog un peu désabusé, l’auteur spolié explique avoir rapidement mené l'enquête pour tenter de trouver d’autres auteurs floués ; selon lui, "des centaines voire des milliers de faux livres" pourraient être hébergés par Amazon», explique Vice.

L'article cite notamment «(...) l’absence complète de texte construit. Autrement dit, l'usurpation d’identité est une pratique bien réelle dans l’univers de l’édition en ligne, et Amazon n’a pas franchement l’intention d’y mettre fin.»