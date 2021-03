Niantic (Pokémon Go) développe ses lunettes en réalité augmentée

Surfant sur le succès phénoménal de Pokémon Go, Niantic ambitionne toujours de démocratiser la réalité augmentée. Son patron, John Hanke, vient de dévoiler sur Twitter une petite partie des futures lunettes connectées actuellement en projet.

Posté dans la nuit de lundi à mardi, son tweet a rapidement éveillé la curiosité des spécialistes de tech qui voient en elles un successeur au fameuses Google Glass, abandonnées au début des années 2010.

Depuis, les projets liés aux lunettes en réalité augmentée se succèdent. Toutefois leur commercialisation n'est pas envisagée avant 2023-2025, selon les constructeurs. On sait d'ailleurs qu'Apple, Google et Facebook nourrissent déjà des ambitions dans ce domaine.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G

Dans ce contexte, le tweet de John Hanke n'est pas anodin. Et l'homme tease un projet qui pourrait bien faire du bruit. Surtout, lorsque l'on sait que Nintendo, The Pokémon Company et Google sont actionnaires de Niantic et nourrissent divers partenariats.

Si pour l'heure aucune information supplémentaire n'a été dévoilée par la société californienne, on peut supposer que ces lunettes pourraient permettent d'afficher des informations et éléments virtuels en surimpression directement sur les verres.

Dans un autre cas de figure, il pourrait s'agir de modèles proposant une expérience uniquement basée sur le son, l'image diffusée montrant l'intégration d'un micro haut-parleur à la base de l'une des branches.

On sait Niantic très impliqué dans le développement des expériences en réalité augmentée. Récemment, la société américaine a annoncé développer un jeu basé sur l'univers des Pikmin, en association avec Nintendo. En outre, début mars une vidéo montrant l'avenir de Pokémon GO en réalité augmentée a été dévoilé conjointement avec Microsoft qui commercialisae son casque Hololens 2.

We’re thrilled to collaborate with @microsoft & @hololens on new experiences that will weave together the digital and physical world. Check out this proof-of-concept demo, built on our planet-scale platform, and the amazing possibilities that could await. https://t.co/ig0bQUIQ8b pic.twitter.com/gGk5djVayC

— Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 2, 2021