Non-voyants : ce système à ultrasons joue les guides intelligents

La réalité augmentée ne passe pas seulement par la vue. Pour les personnes aveugles, la société française GoSense a imaginé un dispositif basé sur les ultrasons qui s'ajoute à leur canne blanche pour détecter les obstacles.

A l'essai depuis 2018, ce petit boîtier, baptisé Rango, vient d'intégrer en mars dernier une mise à jour importante qui devrait ouvrir de nouveaux horizons, l'idée étant d'apporter un véritable «assistant» pour se déplacer avec plus de liberté et surtout éviter les obstacles et les dangers immédiats lorsqu'ils se présentent. Une solution à même d'intéresser les quelque 210.000 personnes aveugles recensées en France.

La société, cofondée par Hugues de Chaumont et François Birot, a travaillé auprès d'associations réunissant les non-voyants afin de comprendre leurs besoins et les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. De ce bilan est né Rango, l'idée étant de comprendre l'environnement des personnes aveugles et de les accompagner tout au long de leurs trajets.

Concrètement, une fois appairé en Bluetooth au smartphone de l'utilisateur, Rango va émettre des ultrasons pour calculer les risques de collisions. Son algorithme étant entraîné à reconnaître les obstacles.

Si l'un d'eux est avéré, il va alors transférer au smartphone avec des algorithmes de spatialisation sonore en 3D. Son but est alors d'avertir l'utilsateur de la canne blanche si l'obstacle vient de face, de sa gauche ou de sa droite, afin de l'éviter. Le danger vient notamment souvent des obstacles situés en hauteur, qu'on ne sentirait pas avec une canne pointée vers le sol.

Lancé en 2018, ce dispositif breveté évolue au fil de temps et en 2021, l'objet a intégré une mise à jour qui doit répondre aux attentes, basées sur les retours des non-voyants qui l'avaient utilisés. «Au début, nous avions des ratés car les premiers utilisateurs reprochaient une distance de détection trop courte (dans un rayon d'un mètre 1,20 au niveau de la canne), surtout chez les personnes âgées entre 35 et 50 ans qui ont une marche déjà plus rapide. Désormais, Rango est capable de détecter les obstacles jusqu'à 2,50 mètres», explique Hugues de Chaumont, CEO de GoSense.

En outre, le retour 3D sonore a été activé, tandis qu'une fonction «Où suis-je» permet de préciseuses informations à l'utilisateur, comme, la rue et le numéro où l'on est, les horaire des transports en commun en France et dans le monde ou encore la signalisation des carrefours...

En finir avec la peur de sortir

«Parmi les retours de nos utilsateurs, nous relevons que 96 % ne se heurtent plus aux obstacles, 47 % les évitent plus facilement et par conséquent font part de moins de blessures ou de douleurs. De plus, 68 % ont le sentiment d’être accompagnés et 47 % se sentent plus autonomes, indépendants et gagnent confiance en eux. Il s'agit d'un facteur intéressant, qui amène les personnes aveugles à plus d’interactions sociales et à sortir de chez eux sans avoir peur de l'accident», s'enthousiasme Hugues de Chaumont.

Un résultat positif qui amène la société à vouloir accélérer ses projets dans les prochains mois. «Une nouvelle version avec des écouteurs qui embarquent des capteurs inertiels, afin de mieux connaître l’orientation du corps, du buste et de la tête du porteur, ainsi que le son binaural - qui permet de mieux de se répérer dans l'espace, devrait compléter Rango d’ici à septembre-octobre», avance-t-il. En outre, Rango, qui est déjà remboursé à 75 %, est actuellement en lice pour être référencé par la sécurité sociale pour être à termes totalement remboursé.