Rayon de 10 km : Voici jusqu'où vous pouvez aller

Désormais généralisées à tout le territoire les règles gouvernemtales imposent des sorties liées aux promenades dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile à partir de ce week-end.

Alors comment savoir si vous n'êtes pas trop loin de chez vous pour que votre attestation reste valable au regard des policiers et des gendarmes qui pourraient croiser votre route ?

Heureusement, les services de cartographie permettent de savoir très exactement où sont les limites de votre session de running et leur usage est souvent très simple. Notre conseil : effectuez une capture d'écran une fois votre carte générée pour la conserver précieusement dans votre smartphone lors de vos sorties.

Le plus pratique : covidRadius

Lancée durant le premier confinement par deux ingénieurs français, l'application CovidRadius permet non seulement de savoir précisément qu'elles sont les limites géographiques de la zone de 10 kilomètres imposée par le gouvernement, mais aussi de sentir son smartphone vibrer dès que l'on dépasse cette limite. Totalement anonyme, elle est aussi gratuite et les données de géolocalisation ne sont pas conservées. Concrètement, il convient d'indiquer son adresse et l'outil affiche un rayon d'un kilomètre sur la carte. Chose intéressante, il ne s'agit pas d'une distance à vol d'oiseau, mais bien d'un périmètres calculé via les «isodistances», afin d'afficher les limites à ne pas dépasser dans les rues. Il est même conseillé d'activer l'application dès que l'on sort de son domicile, puisqu'un décompte de trois heures s'activera pour nous rappeler la limite temporelle de la sortie. Attention, la version de cette application n'est actuellement pas sur Google Play ni App Store officiellement, mais trouvable sur les réseaux sociaux.

Le plus accessible : Oalley

Normalement utilisé par les commerçants pour vérfier les zones de chalandises, Oalley est tout de même un outil gratuit à condition de cliquer directement vers le lien de son application disponible sur tout navigateur web (ordinateur et smartphone). Ici nul besoin de télécharger une appli tierces. Il suffit de cliquer ici pour voir apparaître une carte. On y remplit son adresse, on sélectionne l'onglet distance en précisant le chiffre «10» dans la case KM et le tour est joué. Il est alors possible de zoomer sur la carte pour voir très exactement où se dresse vos limites.

Le plus simple : Rayon d'action

Dans la lignée d'Oalley, le site Rayon d'Action est un moyen très simple de connaître le rayon de 10 km. Ce service invite à zoomer sur la carte du monde pour y placer un point et à indiquer le nombre de kilomètres (dans la case «distance») pour connaître directement son périmètre d'activité. Toutefois ce site ne semble pas fonctionner sur tous les navigateurs de smartphones, où la carte n'apparaît pas. Il faut donc ici privilégier une lecture via un ordinateur.

Le plus précis : Calcmaps

Pour les plus pointilleux, le site Calcmaps propose le même mode de fonctionnement et fonctionne parfaitement aussi bien sur téléphone mobile que sur ordinateur. Il faut toutefois saluer l'usage d'une carte plus claire et plus précise que ses concurrents. On y entre donc d'abord son adresse. Puis, en cliquant sur le bouton Dessiner un cercle (symbolisé par une petite carte et une loupe à gauche de l'écran), on peut étirer à partir de son adresse un cercle avec un rayon de 10 km. Les cartes de l'IGN sont ici utilisées pour avoir une vue très claire des limites de votre footing ou pour aller faire des courses.

Le plus complet : Géoportail

C'est sur le site gouvernemental de Géoportail que l'on trouve l'outil le plus complet et précis, mais aussi le moins simple à utiliser. Et pour cause, il a été principalement pensé pour les géographes. Afin d'obtenir un relevé précis de son champs d'action, il convient de se rendre sur le site et d'y entrer son adresse dans la barre de recherche en haut de l'interface. Une fois le point d'adresse affiché, il faut ensuite cliquer sur l'outil en forme de clé anglaise à droite de l'écran (voir photo ci-dessus). Il convient ensuite de cliquer sur «Mesures», puis sur «Calculer une isochrone». Lorsqu'on précise son adresse, il faut préciser dans la case distance : 10 km. Une zone beaucoup plus précise qu'un simple cercle s'affiche alors en vert. Enfin, il est possible d'utiliser ce site aussi bien sur son ordinateur que sur son smartphone.