Des robots anti-Covid dans les avions suisses

Pas de virus dans l’avion. D’après une information de l’agence de presse britannique Reuters, diffusée ce jeudi 1er avril, les avions suisses pourraient prochainement être équipés de robots révolutionnaires capables de tuer le coronavirus, et donc de réduire la diffusion de la pandémie de Covid-19.

Cet objectif sanitaire se double d'un objectif économique. Car, en cas de succès, ces robots révolutionnaires développés par la start-up hélvète UVeya, pourraient en effet remettre l'industrie du tourisme sur les rails, en restaurant la confiance des passagers inquiets à l'idée de reprendre l'avion.

These Swiss robots use UV light to sanitize planes. UVeya is trialing the autonomous robots inside jets from Helvetic Airways. One robot can disinfect a single-aisle plane in 13 minutes https://t.co/Cp4yZqLAaJ pic.twitter.com/On6Om65eNx — Reuters (@Reuters) April 1, 2021

Concrètement, ces robots anti-Covid, en forme de croix et montés sur un chassis, passent au-dessus de chaque rangée de sièges et diffusent une lumière ultraviolette puissante qui ne laisse aucune chance aux bactéries et virus, SARS-CoV-2 inclus.

Reste que si ces robots sont prometteurs, il faudra encore un peu de patience avant de les voir à l'oeuvre dans les avions du monde entier.

Des robots encore à améliorer

Jodoc Elmiger, co-fondateur d'UVeya, a en effet admis auprès de Reuters qu'Embraer, le constructeur aéronautique brésilien dont les avions sont utilisés pour les tests, doit encore certifier les robots. En cause : les rayons ultraviolets peuvent affaiblir le rembourrage interne des sièges et, surtout, l'effet des rayons ultraviolets pourrait dans cet environnement perdre en efficacité après plusieurs désinfections successives.

Pas de quoi pour autant démotiver Jodoc Elmiger, l'entrepreneur suise fait en effet le pari que son robot réduira quoi qu'il en soit les appréhensions des passagers, du moins tant que le Covid-19 restera une menace pour le monde.

«La lumière ultraviolette est une technologie éprouvée, utilisée depuis plus de cinquante ans dans les hôpitaux et les laboratoires. Elle est très efficace», fait ainsi valoir Jodoc Elmiger. D'ailleurs, l'homme est à ce point sûr de son invention, que sa start-up produit au total trois prototypes de robots, afin de trouver la configuration la plus optimale.

Selon UVeya, un seul robot est capable de désinfecter un avion de taille standard en treize minutes environ. Une fois l'automate homologué et sa mise sur le marché validée, les compagnies aériennes pourront en acquérir un pour environ 15.000 francs suisses (soit environ 13.505 euros).