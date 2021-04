Science participative : Les Français invités à créer les services vocaux de demain

Et si vous aidiez à élaborer l'assistant vocal 100 % français de demain ? C'est la volonté de Voice Lab qui, en s'appuyant sur la science participative, invite tout un chacun à prendre part à sa création.

Alors que les enceintes intelligentes et les assistants virtuels contenus dans nos smartphones se généralisent dans les foyers, Voice Lab rappelle que la grande majorité de ces produits et services sont proposés par des acteurs américains et chinois. C'est donc dans le but de favoriser la technologie française que ce collectif d'entreprises et de centres de recherche, qui travaillent sur les applications liées à la voix, invite les Français à faire don de leur données vocales.

Ces dernières permettront d'entraîner les intelligences artificielles à mieux reconnaître la langue de Molière afin de proposer des services conversationnels plus pertinents. Mieux comprendre le nom des station de métro pour la RATP, proposer des informations locales plus pertinentes, interpréter également les accents de nos régions... ne sont quelques uns des travaux menés actuellement. En outre, ce type d'assistant recèle également de pistes intéressantes pour accompagner les personnes non-voyantes par exemple ou des aides aux mal-entendants.

Un enjeu de souveraineté numérique

«Aujourd'hui, les acteurs de la 'voicetech' ont besoin de construire une base de données. Car sur les technologies connues dans ce domaine, nous ne sommes pas aussi bons en langue française sur les assistants vocaux», constate Karel Bourgois, Président du Voice Lab.

L'idée est donc de solliciter notamment les données vocales récoltées par les assistants vocaux directement auprès des gros acteurs de ce marché. On sait ainsi que Google Assistant, Alexa ou Siri ont été entraînés pour mieux apprendre de nos questions ou requêtes. Il convient donc de se rendre sur le site dédié pour y déposer votre adresse mail afin d'être contacté utlérieurement par Voice Lab. «Il y a des données à vous auprès des GAFAM et soyez conscient que vous pouvez en faire don à qui vous voulez. Il suffit de faire une requête de portage de données, pour en faire don à l’association», rappelle Karel Bourgois.

4,7 millions d'euros sur 5 ans

Ce dernier souligne que Voice Lab a répondu à un appel à projet lancé par la BPI : «nous avons reçu fin 2020 une aide du Premier ministre de 4,7 millions d’euros sur les cinq ans qui viennent. En 2021, l’idée est de construire un premier modèle de reconnaissance vocal, et en 2022 on devrait doubler ou tripler les données dont on dispose en 2021, avant de développer l’ensemble des services d'ici à cinq ans».

Plus loin, l’idée est de développer avec des acteurs européens pour répliquer le modèle de Voice Lab avec des acteurs de pays voisins, afin de créer une communauté au niveau européen.

Et s'il reste encore nombre de services à développer, la quête utilme des chercheurs est d'aller vers une IA capable d'avoir une vraie conversation avec l'homme. «L’enjeu maintenant est d’avoir une conversation qui ne soit pas limitée à un arbre de décisions, mais où on peut digresser. Mais nous ne sommes pas encore proche d’une IA qui puisse remplacer l’être humain», tempère Karel Bourgois qui espère récolter dans un premier temps l'équivalent de 2.000 heures de données vocales grâce aux Français.