Cet artiste fait des recettes de cuisine en lego

Des vidéos aussi savoureuses que surprenantes. Un artiste japonais a fait le buzz sur Youtube en réalisant des recettes de cuisine avec comme seul ingrédient : des Legos.

Sur sa chaîne, baptisée «Tomosteen», le youtubeur, suivi par plus de 470.000 personnes, prépare en effet un gâteau au chocolat, un cheese cake, des toasts, une salade, du poisson grillé, ou encore des churros, avec les célèbres petites briques en plastique.

Si ses préparations ont un tel succès, c’est parce que le vidéaste reproduit à la perfection les aliments et réussit à mêler de manière extrêmement fluide les pièces du jeu iconique de construction Lego à des vrais ustensiles de cuisine.

Le tout, en maniant avec brio le stop-motion, une technique permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles.

Plus précisément, pour réaliser une vidéo en stop motion, il faut prendre des photos, les unes après les autres, jusqu’à les animer pour en faire un film en mouvement, en sachant que pour une séquence de moins d’une minute, il faut plus d’une centaine d’images fixes.

unE EXPÉRIENCE VISUELLE ET AUDITIVE

On a donc une idée du travail que l'artiste doit fournir pour réaliser ses vidéos, qui durent entre 2 et 5 minutes, et qui sont visionnées des milliers de fois. Sans compter les effets sonores.

Pour que ce soit encore plus réaliste, Tomosteen ajoute également le son des ustensiles et des ingrédients, créant ainsi une expérience à la fois visuelle et auditive, pour le plus grand bonheur des amateurs d’ASMR.

L'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, «réponse autonome sensorielle culminante», en français) est une technique de relaxation qui joue sur les sensations auditives.

Il peut s'agir de frottements, de bruits de bouche, de chuchotements ou encore de tapotements sur des objets divers. Des sons qui sont censés provoquer une sorte d'orgasme cérébral aux personnes qui y sont sensibles.