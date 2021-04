Facebook : Vérifiez ici si vous faites partie des 533 millions de profils piratés

Plus de 533 millions d'utilisateurs de Facebook ont été victimes d'une fuite de données personnelles, a rapporté Business Insider le 3 avril. Ces données ont été récupérées et postées sur un forum de hackers.

La fuite remonte à 2019, mais certaines données sont toujours actuelles. Vous voulez savoir si votre profil a été piraté ? Pour cela, il vous suffit de consulter le site Have I Been Pwned. Entrez l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Facebook, et appuyez ensuite sur le bouton «Pwned».

Si le cadre qui s'affiche est vert, vous n'avez pas été piraté. En revanche, s'il est rouge, vous avez fait l'objet d'une violation de données personnelles. En défilant vers le bas, vous pouvez consulter les sites sur lesquels cette violation s'est produite.

20 millions de comptes français concernés

La fuite subie par les utilisateurs de Facebook concerne les numéros de téléphones, les noms et prénoms, les identifiants, dates de naissance et même lieux de résidence. Autant de données dont les hackers peuvent se servir pour usurper l'identité d'une personne.

«Les données personnelles ont été récoltées dans 106 pays différents», précise Business Insider. «32 millions de comptes ont été piratés aux Etats-Unis, 11 millions au Royaume-Uni, 6 millions en Inde...». Selon l'expert anti-cybercriminalité Alan Gal, 20 millions de comptes français pourraient être concernés.

Pour mieux protéger ses données personnelles, Have I Been Pwned conseille de créer pour chaque site un mot de passe «fort». Les différents mots de passe peuvent ensuite être conservés dans un gestionnaire de mots de passe. Le site propose également d'utiliser une double authentification lorsque c'est possible. En cas de piratage, il faut changer immédiatement de mot de passe.