McDonald's va distribuer gratuitement ces NFT dans quelques jours

Les NFT n'en finissent plus d'envahir toutes les sphères du marketing. Après avoir affolé le marché de l'Art et des enchères qui le suivent, les Non-fugible tokens (Jetons non-fongibles) ont inspiré McDonald's France qui lance un concours et une campagne marketing d'un nouveau genre.

Dès le 9 avril prochain et jusqu'au 18 avril, il distribuera gratuitement des œuvres NFT représentant son célèbre BigMac, son pack de frites, les glaces Sunday et ses McNuggets, par le biais de quatres œuvres distinctes. Un petit clip réalisé en pixel art est ainsi proposé pour chacun de ces plats iconiques de la marque américaine.

Si ces œuvres sont visibles sur le compte Instagram officiel de la société, elles seront toutefois à gagner par le biais de deux concours qui permettront de remporter chacun les œuvres mises en jeu. Le premier concours se déroulera entre le 9 et le 13 avril, le second est annoncé entre le 14 et le 18 avril.

Au delà du coup de com' en pleine euphorie autour des NFT, MacDonald's France précise qu'il s'agit de vraies œuvres NFT qui seront produites à cinq exemplaires chacune, soit vingt au total. Les quatre petites vidéos seront ainsi transofrmées en NFT pour l'occasion, mais ne seront pas vendues à prix d'or contrairement aux œuvres les plus médiatisées ces dernières semaines.

Elles recevront chacune un identifiant unique sur la blockchain, ce qui les rendra infalsifiables, ineffaçables et non reproductibles. Mais attention, car il faudra posséder au préalable (ou ouvrir d'ici là) un portefeuille lié à la blockchain pour obtenir ces NFT McDonald's. Parallèlement, l'enseigne de restauration rapide promet aux gagnants qu'ils recevront également à leur domicile les petits cadres numériques que l'on voit sur les photos instagram.

Des œuvres uniques

Pour celles et ceux qui découvrent les NFT, retenez que ces Jetons non-fongibles fonctionnent sur le même principe que les cryptomonnaies comme le bitcoin, étant basés sur une blockchain. Contrairement aux cryptomonnaies, en revanche, ils ne sont pas interchangables, étant chacun uniques (non fongibles). Ce qui permet à leurs acquéreurs de réellement posséder les droits sur une œuvre digitale, que ce soit une image, une animation ou une vidéo.