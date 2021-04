Cyberattaques : Altrnativ veut sécuriser villes et PME

La récente cyberattaque d'ampleur menée contre la ville d'Angers début janvier, et avant elle Marseille, Annecy ou encore La Rochelle, a fait prendre conscience de la vulnérabilité des municipalités, tandis que chaque année plusieurs dizaines d'entreprises en sont victimes.

Un point qui sensiblise élus et patrons. Si la plupart des grandes villes et grandes entreprises restent au fait de la question de la cybersécurité, plusieurs petites villes et PME n'ont parfois pas les moyens, ni le temps, de se protéger.

Une problématique à laquelle entend répondre la société Altrnativ, qui vient de lancer cette semaine les sites jeprotegemaville.com et jeprotegemonentreprise.com, après une levée de fonds à hauteur d'un million d'euros.

Fondée et dirigée par Eric Leandri, ancien président de Qwant, Altrnativ entend démocratiser les systèmes de protection parfois très coûteux, en misant sur un coût s'élevant à 5 euros par mois et par personnel.

«L'idée est de rendre la France beaucoup moins facile à attaquer qu'elle ne l'est. Si l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), la cybergendarmerie et la cyberpolice sont déjà présents pour encadrer les sites et collectivités les plus sensibles et importants, il reste encore des petites mairies et des centaines de milliers de PME pour qui la question reste compliquée car parfois trop complexe à mettre en œuvre», explique-t-il à CNEWS.

Cibles de phishing et de demandes de rançon, les villes et entreprises peuvent voir des données sensibles et même privées fuiter, voire perdre de l'argent.

Anonymiser les données

Concrètement, Altrnativ s'appuie sur un réseau capable d'anonymiser complètement les données pour minimiser les risques de cyberattaques. «Avec les VPN vous courez le risque de voir vos informations revendues ou transmises par la société qui gère le VPN, puisque celle-ci les reçoit avant de brouiller les pistes. Ces sociétés se placent comme des tiers de confiance, mais elles recueillent tout de même vos données, même si certaines ne revendent rien. Notre technologie repose sur un brevet du CEA qui vise à anonymiser les données de bout en bout en passant par plusieurs serveurs différents», résume Eric Leandri.

Sa société va également mettre en place une sélection de sites internet connus et de confiance utilisés par les clients. Si un salarié de PME ou un employé de mairie sort de cette liste et veut se rendre sur un site qui n'est pas répertorié, son navigateur va alors l'avertir.

Des élus et chefs d'entreprise visés

Parallèlement, Altrnativ a également mis en place une solution pour accompagner les élus, les maires et les chefs d'entreprise. Personnalités particulièrement visées par les pirates qui cherchent à usurper leur identité afin de monter des attaques de phishing plus élaborées, comme les arnaques au président ou le whaling.

«Les attaquants vont chercher de nombreuses informations sur le web et les réseaux sociaux sur ces personnalités et collecter celles [NDR : Photos de vacances, mots laissés sur un compte facebook public...] qui vont permettre de monter leur arnaque afin de la rendre la plus crédible possible auprès des employés. Notre tâche est ici de pointer du doigt toutes les traces laissées et de montrer à ces personnes leur exposition numérique et expliquer comment les enlever. Nous pouvons même faire une recherche de risques, avec des informations ciblées dans le dark web et d'autres sites si nécessaire», prévient Eric Leandri.