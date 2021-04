Coinbase entre en bourse, le Bitcoin flambe

La révolution crypto est en marche. La principale plate-formes d'échanges de cryptomonnaies, Coinbase, va faire ce mercredi une entrée fracassante à la bourse de Wall Street. Selon les analystes, elle devrait être valorisée à près de 100 milliards de dollars.

En comparaison, Intercontinental Exchange, l'entreprise qui possède le New York Stock Exchange, est évaluée à 65 milliards de dollars, alors que Nasdaq et évalué à 25 milliards.

Coinbase, entreprise dirigée par Brian Armstrong et qui en 2018 n'était valorisée «que» à 8 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros), devrait ainsi frapper un grand coup et affirmer définitivement l'importance prise par les cryptomonnaies dans l'économie mondiale au cours des dernières années.

L'ascension du bitcoin et des cryptomonnaies

Et cette entrée en bourse semble avoir contribué à faire flamber le cours du bitcoin. Alors qu'il était retombé à environ 3.000 dollars en mars 2020, le bitcoin a battu ce mardi un nouveau record, dépassant les 62.000 dollars. Et le marché global des cryptomonnaies a dépassé dans le même temps 2.000 milliards de dollars.

En parallèle, le développement fulgurant du marché des NFT (Non Fungible Token), que l'on peut comparer à des objets numériques inscrits sur la blockchain (on trouve des oeuvres d'art, des cartes à jouer ou à collectionner, et même des disques, comme le dernier album du groupe Kings of Leon), a contribué à amener le grand public et les investisseurs traditionnels vers l'univers des crypto.

Coinbase, considéré comme la porte d'entrée vers les cryptomonnaies en raison notamment de sa simplicité d'utilisation, a donc logiquement bénéficié de cet engouement sans précédent.

Et les bénéfices qu'en tire l'entreprise sont colossaux. En prélevant au minimum 0,5% sur chaque transaction effectuée par ses quelques 50 millions d'utilisateurs dans une centaine de pays (dont 7.000 banques et autres institutions financières). Au premier trimestre de l'année, elle a ainsi engrangé des revenus hallucinants : 1,8 milliard de dollars, soit plus que ses revenus pour l'ensemble de l'année 2020.

L'entrée en bourse de Coinbase devrait attiser davantage l'intérêt des fonds d'investissement et des gros investisseurs pour le marché des crypto. Et d'autres plate-formes d'échange pourraient suivre.

Nées en 2009 avec l'invention du bitcoin par le mystérieux Satoshi Nakamoto, les cryptomonnaies et les blockchain sur lesquelles elles sont adossées, semblent encore loin d'avoir dévoilé tout leur potentiel.