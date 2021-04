Facebook : le speed dating vidéo arrive bientôt

Quatre minutes pour convaincre. C'est le temps qui sera accordé aux utilisateurs d'une nouvelle application de rencontre amoureuse créée par Facebook. Baptisée Sparked, celle-ci mise sur le speed dating vidéo pour séduire.

Alors que la pandémie a mis à mal le modèle des rencontres autour d'un verre et surtout mis en évidence les appels vidéos, Facebook entend développer un nouveau service. Via Sparked, qui serait une application à part du réseau social, il serait possible d'accéder gratuitement à des rendez-vous 100% vidéo entre célibataires.

Il faudrait néanmoins posséder un compte Facebook pour s'y connecter, indique le site américain The Verge qui détaille ce projet.

10 minutes supplémentaires en cas de succès

Concrètement, des profils défilent et si les deux tourtereaux l'acceptent, il leur sera possible d'engager directement la conversation via un appel vidéo de quatre minutes maximum. Facebook explique alors que si l'échange s'avère concluant, il sera possible de prolonger le rendez-vous via un appel de 10 minutes supplémentaires, afin de faire un peu plus connaissance, avant d'échanger ses coordonnées, comme son adresse mail ou ses comptes WhatsApp et Instagram (qui appartiennent au groupe Facebook) pour garder contact. Par ailleurs, si le rendez-vous ne s'avère pas concluant, les quatre minutes s'achèvent sans que les deux personnes ne puissent se reparler derrière.

Facebook annonce qu'il est alors possible de chercher une autre personnes pour enchaîner un nouveau rendez-vous. Il n'est toutefois pas précisé si un nombre limité de rendez-vous est prévu, ni si au-delà d'un certains nombres de speed dating gratuits, une offre payante pourrait venir s'y greffer.

Des règles à respecter

Toutefois, Facebook entend encadrer ces speed dating vidéos au regard de l'exposition des deux personnes et les risques de harcèlement. Le service Sparked passera donc par une appli à part afin d'éviter d'afficher un profil public. Il est précisé que les utilisateurs doivent faire preuve de «gentillesse» et expliquer leur démarche dans un court texte d'adhésion au service. Un opérateur humain (et pas une machine) sera chargé de valider votre profil avant de pouvoir utiliser le service. Ce dernier demande également quel genre est recherché (homme, femme et transgenre) afin de faire correspondre les rendez-vous.

Pour l'heure, Sparked est testé auprès d'une poignée d'utilisateurs par Facebook. Un déploiment dans les prochains mois pourrait avoir lieu notamment aux Etats-Unis.

Sparked pourrait venir compléter le service Facebook Rencontres, lancé en octobre dernier en France notamment.