Google Earth permet de mieux comprendre le changement climatique

Comment la planète bleue a-t-elle évolué depuis 1984 ? Google Earth répond à cette question en permettant aux internautes de faire un voyage dans le temps impressionnant.

C'est par le biais d'une nouvelle mise à jour -la plus importante depuis 2017 sur ce service- que l'on découvre cette nouveauté. De l'avancée du Sahara à la construction de certains édifices majeurs, en passant par les effets du changement climatique et de l'urbanisation galopante, la fonctionnalité Timelapse offre un point de vue inédit sur notre bonne vieille Terre.

Notre vidéo ci-dessus, tirée du logiciel, permet de voir notamment les effets du réchauffement global. Des images difficiles à imaginer.

Si Google Earth permet de voir 98 % de la surface du globe sur plus de 93 millions de kilomètres carrés, une intelligence artificielle est venue booster la plate-forme en permettant d'analyser et d'archiver les clichés pris par des satellites depuis toutes ces années.

En compilant toutes ces données et les différents points de vue offerts par les satellites qui gravitent autour de la planète, l'IA de Google Earth a appris à distinguer les clichés essentiels, en sachant différencier par exemple les nuages des sommets enneigés. L'idée étant d'offrir un globe terrestre dépourvu de nuages, pour offrir la meilleure visibilité possible sur la planète.

Plus de 800 vidéos disponibles

Certains lieux donnent ainsi à voir des vidéos où le temps s'écoule sur les 37 dernières années, afin de prendre conscience de l'évolution de l'environnement. Quelque 800 vidéos de ce type sont désormais visibles sur la plate-forme Google Earth, avec pour thématiques : la déforestation, l'urbanisation, la montée des eaux... Manière de prendre conscience de la fragilité de la nature et de l'impact de l'homme sur l'environnement.

L'interface de Timelapse s'active directement sur Google Earth en cliquant sur la rubrique dédiée. On peut ensuite choisir une thématique et se laisser guider. Une frise chronologique, située en haut à droite, permet de voir les années défiler depuis 1984. Il est possible de s'arrêter à tout moment sur l'année de votre choix afin de voir certains détails.