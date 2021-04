Ball’N Connect : une appli pratique pour rassembler les fans de basket

«Le digital au service de la communauté basketball». Malgré une période peu propice à la pratique, l’équipe de Ball’N Connect a lancé son appli destinée à rassembler la communauté de la balle orange. A découvrir.

A la recherche de partenaires pour jouer ? D’un terrain à proximité ? Ou d’un coach personnel ? L’application propose de vous guider instantanément. «La communauté, le jeu et la progression» sont les maîtres mots. L’appli permet notamment de trouver des joueurs sur un playground et de dénicher des renseignements sur les caractéristiques des terrains…

«Cette application mobile est le fruit de ma passion et de mon épanouissement personnel», confie Aurélien Gabdou Baroa, patron de Ball’N Connect. L’ambitieuse équipe veut squatter les téléphones de 2,5 millions de pratiquants de basket disséminés sur le territoire français : 1er sport collectif féminin et 2e chez les hommes.

Concrètement, vous créez votre profil en quelques secondes. Activez la géolocalisation pour trouver les terrains à proximité, les événements dans le planning et le nombre de places restantes ou encore pour découvrir où jouent vos amis sur la carte interactive.

L’ambitieuse application française veut fédérer. Pour cela, elle promeut le basket pour tous en participant à la promotion du basket féminin, du 3 vs 3 et de l’Handibasket. A terme, avec l’amélioration du contexte sanitaire, elle permettra l’organisation de tournois et de guider vers des lieux de sport santé.

Avant même de pouvoir de nouveau user ses sneakers sur les bitumes des terrains, la version Beta pour les testeurs de l’application a déjà rassemblé près de 3.500 testeurs. Une belle performance lors de l’échauffement alors que la partie n’a pas encore commencé.

Ball’N Connect, gratuit, sur Apple Store et Google Play Store.