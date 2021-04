Passeport vaccinal : 72 % des Français inquiets pour leurs données

Près des trois quarts des Français (72 %) font part de leur inquiétude quant à la mise en place du fameux Passeport vaccinal, que le gouvernement envisage de mettre en place. CNEWS révèle en exclusivité les résultats d'un sondage mené par OnePoll pour ExpressVPN sur la question.

Seulement 41 % des sondés se sont dit prêts à utiliser un tel document numérique pour leurs voyages et leurs déplacements, indique cette étude réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 Français entre le 24 et le 29 mars derniers. Un chiffre à mettre en correlation avec nos voisins allemands, plus confiants, puisqu'ils sont majoritrairement (54 %) disposés à utiliser ce passeport numérique, selon ce sondage également mené outre-Rhin.

40 % inquiets de l'accès aux données

L'étude révèle que les doutes des Français sont basés sur plusieurs facteurs. La raison principale avancée par 40 % des sondés réside dans leur inquiétude de savoir qui aura accès aux données médicales sensibles qui seront stockées dans ce passeport digital, mais aussi de savoir durant combien de temps ils pourront les conserver et avec qui ils pourront les partager. 37 % s'inquiètent de voir ces données personnelles fuiter ou être piratées.

Pour trois Français sur dix l'avis est encore plus tranché puisqu'ils estiment que ce passeport vaccinal «contrevient aux principes de base du secret médical et à la façon dont nous percevons ces questions en France». Enfin, 15 % des sondés estiment qu'une telle technologie pourrait «exacerber la fracture numérique» dans l'Hexagone.

Signe de cette méfiance généralisée envers le projet de passeport, seulement 13 % des sondés en France se disent prêts à partager ce type de données si cela peut leur permettre de voyager, une proportion qui monte à 31 % chez les Allemands.

Un passeport papier plus sûr ?

«Les passeports vaccinaux ne sont pas le problème. Les rendre numériques l’est, en particulier sans garanties solides. Une version papier offre la confidentialité d'une manière que son homologue numérique ne peut pas, tout en aidant également ceux qui sont moins experts en technologie ou qui n'ont pas de smartphones. Pour les voyages internationaux, de nombreux pays exigent toujours des passeports physiques pour la sécurité et la protection des données - cela ne devrait pas être différent», estime ainsi Harold Li, président d'ExpressVPN.

Le projet de Passeport vaccinal est actuellement en débat au sein de plusieurs pays, dont la France. Ce projet consiste à proposer un document numérique qui permettrait de référencer si son porteur a été vacciné, s'il a été malade du covid-19 et possède des anticorps, etc. Consulté à ce sujet, un comité de l'OMS a récemment émis un avis défavorable à ce sujet. Ses membres justifient leur décision en arguant des «preuves limitées [bien que croissantes] sur la réduction de la transmission» et soulignent «l’inégalité persistante en matière de distribution mondiale des vaccins».