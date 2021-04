Les meilleures montres connectées de 2021

Compagnons du quotidien, les montres connectées prennent petit à petit le pas sur le monde de l'horlogerie classique. Alors que les fêtes des mères et des pères arrivent, CNEWS propose une sélection des meilleurs modèles actuels.

Il est à noter que cette sélection de montres connectées se base sur les prix publics conseillés et ne tient pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Apple Watch Series 6

© Apple

Reine des montres connectées et toujours aussi populaire, l'inévitable Apple Watch se décline dans une sixième édition toujours haut de gamme, mais qui reste relativement abordable pour qui veut investir dans un modèle complet au design iconique.

Disponible à partir de 429 euros pour un cadran de 40 mm (pour les poignets fins) et en 44 mm à partir de 459 euros, l'Apple Watch Series 6 dispose d'une panoplie complète d'applications, notamment pour le sport. Cette édition intègre désormais un système permettant de connaître le taux d'oxygène dans le sang, qui -allié au cardiofréquencemètre- permet une meilleure lecture de ses performances et ses faiblesses. L'objet est cértifié pour établir un électrocardiogramme. Du côté de l'autonomie, comptez entre un et deux jours en moyenne.

Apple Watch Series 6, Apple, à partir de 429 euros.

FitBit Luxe

© Fitbit

Lancée en avril, le nouveau Fitbit Luxe est un compromis entre le bracelet et la montre connectée. Discret mais élégant, il profite d'une finition «or» ou «titane» pour un rendu premium flatteur. L'objet se veut avant tout un compagnon capable de surveiller l'activité physique de son porteur, avec une autonomie de sept jours avant de passer par la case recharge. S'il demeure possible de l'utiliser pour le sport, il se veut un compagnon du quotidien avec une analyse du sommeil et du stress. Un objet connecté polyvalent et abordable.

Fitbit Luxe, Fitbit, 149,95 euros.

Huawei Band 6

© Huawei

Pour les budgets plus serrés. La nouveauté 2021 chez Huawei dans le domaine des montres/bracelets connectés, c'est le Band 6. L'objet reprend le design rectangulaire et légèrement courbé pour épouser le poignet de son prédecesseur en l'affinant et en lui offrant un écran couleur bien plus visible (148 % de plus que le Band 5). Au poignet, l'objet s'avère donc plus flatteur et mieux fini, tout en restant léger (98 g). Pensé pour le quotidien, le Band 6 intègre 96 modes d'entraînement pour une multitude de disciplines sportives. On salue également son autonomie de près de deux semaines complètes pour un usage moyen.

Band 6, Huawei, 59 euros.

withings scanwatch

© Withings

Lancée l'an passé, la ScanWatch du français Withings reste une valeur sûre pour qui souhaite franchir le pas vers les montres connectées en optant pour un compromis hybride. La montre intègre une batterie de capteurs orientés vers la santé, avec un nouvel oxymètre pour le suivi respiratoire, capable de détecter l'apnée du sommeil notamment. Elle profite également d'une fonction électrocardiogramme. Ainsi qu'un GPS pour les activités sportives en extérieur. Si son écran est moins ostensible, puisque l'horlogerie classique reste présente, elle jouit d'une autonomie intéressante : jusqu'à 30 jours.

ScanWatch, Withings, à partir de 279,95 euros (en 38 mm) et 299,95 (en 42 mm).

polar ignite 2

© Polar

Toujours orientée sport, mais cette fois-ci avec un côté «lifestyle», la nouvelle montre connectée Ignite 2 intègre les gammes 2021 de Polar en cette fin avril. La marque propose ici un suivi d'activité complet pour son porteur ou sa porteuse et fait profiter de conseils d'entraînement quotidiens en fonction de votre récupération après l'effort et en suivant la qualité de votre sommeil. Un plus intéressant pour cette montre plutôt légère et fine. Son autonomie de cinq jours la place dans la moyenne du marché sur ce point.

Ignite 2, Polar, à partir de 229,90 euros.

Xiaomi Mi Watch

© Xiaomi

Pour celles et ceux qui souhaitent une montre high-tech tout en concervant un cadran rond classique, la Mi Watch de Xiaomi est un bon compromis. Orientée sport pour le grand public, elle s'avère plutôt complète avec 117 modes d'entraînement pour différents sports, le cardiofréquencemètre et le relevé du taux d'oxygène dans le sang. Si l'écran est de bone taille et généreux en matière de cadrans (plus de 100) pour la personnaliser, il n'en reste pas moins que sa taille (1,39 pouces (3,5 cm) de diamètre) la destine à un public essentiellement masculin.

Mi Watch, Xiaomi, 149 euros.

Realme Watch S Pro

© realme

Connu pour ses smartphones, le constructeur chinois Realme est également présent sur le marché des montres connectées. Il vient ainsi de lancer la Watch S Pro. Une montre élégante qui propose un suivi particulier autour de 15 sports différents (fitness, running, randonnée...) et peut même accompagner les nageurs, avec son étanchéité à 50 mètres. Elle dispose également d'un capteur de fréquence cardiaque et d'un autre pour le taux d'oxygène dans le sang. La batterie tient la charge durant 14 jours, mais comptez environ deux à trois jours si vous l'utilisez à des fins sportives (GPS activé) uniquement. Là encore, cette montre se tourne vers un public masculin en raison de la grande taille de son cadran (1,39 pouces (3,5 cm) de diamètres).

Watch S Pro, Realme, 129,99 euros.