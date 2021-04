Amazon, Wish... Pourquoi vous allez bientôt payer plus cher vos commandes

Des tarifs qui augmenteront de 20 % dès le 1er juillet. Commander en ligne ne sera bientôt pas forcément bon marché. Une nouvelle taxe va en effet chambouler la donne.

Décidée par la Commission européenne, cette taxe visera les colis en provenance notamment d'extrême orient (notamment de Chine) dont les frais de port et d'achat défient aujourd'hui toute concurrence en passant par les sites de vente en ligne. Les expéditions provenant des places de marchés d'Amazon, La Fnac/Darty, Cdiscount, mais aussi des sites comme AliExpress et Wish seront concernées.

Les petits colis de moins de 22 euros taxés

Dès le 1er juillet, cette nouvelle taxe applicable pour les clients résidant dans les pays membres de l'UE concernera les petits colis d'une valeur de moins de 22 euros. Jusqu'à présent, ceux-ci n'étaient en effet pas soumis à la TVA. En France, cette taxe étant de 20 % sur certains types de biens, les colis qui seront envoyés à partir de juillet pourraient donc être visés par cette réglementation. Une commande de 20 euros sera donc taxée 4 euros et sera exgible sur le prix final d'achat par exemple.

Pour être en règle, Amazon et Aliexpress ont d'ores et déjà annoncé que cette taxe sera appliquée directement sur les prix des produits vendus sur leurs plates-formes respectives, comme c'est le cas pour les prix TTC que l'on trouve dans les commerces français. Les prix actuels de certains produits, souvent chinois, qui en étaient exonérés devraient donc augmenter.

Des contrôles douaniers renforcés

Attention également pour les resquilleurs et les vendeurs qui comptaient profiter du système pour ne rien déclarer. A partir du 1er juillet, tout bien vendu d'une valeur inférieure à 150 euros devra être déclaré. Il est à noter que les colis ne seront pas forcément vérifiés, mais ils pourront tout de même faire l'objet de contrôles aléatoires par les douanes. En outre, ces contrôles devraient être renforcés, puisque le texte lié à cette taxe, appelé Import Control system 2 (ICS2), confère plus de pouvoir aux autorités en ce sens.

Cette décision de la Commission européenne vise à rétablir un certain équilibre, puisque les vendeurs présents sur le territoire de l'UE sont quant à eux soumis à la TVA lorsqu'ils exportent des biens en dehors du territoire de l'Union. A l'inverse les vendeurs extérieurs profitaient encore de la tolérance en vigueur sur ce plan pour l'import-export. Ce ne sera donc plus le cas dès le 1er juillet.