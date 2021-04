NBA : les Warriors, première franchise sportive à lancer des NFT dédiés à son histoire

Le basket sur blockchain. La franchise NBA des Golden State Warriors a annoncé ce mardi le lançement d'une collection de NFT (Non-Fungible Token, ou jeton Non Fongible en Français) dédiée à son équipe. Elle devient ainsi la première franchise du sport mondial à lancer une collection dédiée à son histoire.

Baptisée Golden State Warriors Legacy NFT Collection, cette série de NFT commémore ses six titres de champion NBA glanés en 1956, 1975, 2015, 2017 et 2018.

Elle sera composée de vidéos issues des matchs plus emblématiques de ces années victorieuses, ainsi que des éditions plus limitées (entre des 6 bagues de champion. Mais les pièces maîtresses sont uniques : un NFT représentant les 6 bagues de champion des Warriors réunies en une seule, et un autre baptisée «Golden Ticket», mettant en scène une vidéo des meilleurs moments de l'histoire de la franchise.

Les enchères pour se procurer ces NFT sont déja lancées, elles se clôtureront ce week-end (samedi pour la collection principale et dimanche pour les oeuvres uniques). Les collections sont visibles ICI.

Certaines de ces NFT permettront de vivre une expérience dans la vraie vie, en donnant accès aux coulisses de la franchise. «Nous voyons les NFT et la digitalisation de notre business comme un moyen d'échanger avec nos fans à travers le monde, a commenté l'un des dirigeants des Warriors. En tant qu'organisation, nous essayons en permanence d'évaluer des moyens d'être créatifs et d'innover, et lancer cette collection spéciale de NFT constitue la dernière évolution dans notre environnement.»