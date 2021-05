Les meilleures enceintes connectées de 2021

Désormais incontournables au sein des foyers et même en voyage, les enceintes connectées ont su conquérir les amateurs de musique. Voici notre sélection des meilleures modèles disponibles cette année.

Cette sélection présente les enceintes connectées du moment et avec différents prix pour s'adapter à votre budget et à vos attentes. Les tarifs sont basés sur les prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte de promotions proposées par les revendeurs.

JBL CLIP 4

Etonnantes, les petites enceintes connectées Clip 4 de JBL le sont à plus d'un titre. Ce modèle dont le design est inspiré d'un cadenas mise sur le nomadisme et des dimensions compactes pour se glisser dans une valise ou s'accrocher à n'importe quel sac grâce à son mousqueton. Surtout, JBL livre ici une enceinte connectée qui délivre un son très honorable et bien plus riche qu'on ne l'aurait imaginé. Etanche à l'eau et ne craignant pas la poussière, le Clip 4 possède une autonomie intéressante de 10 heures. Pas mal compte tenu de sa compacité.

Clip 4, JBL, 59,99 euros.

sonos roam

Toujours dans la catégorie des enceintes nomades, l'américain Sonos propose sa première du genre pour bouger partout avec du bon son. La Sonos Roam est un objet compact (17 cm de haut par 6 cm de large environ) et doté d'une excellente robustesse. Cette enceinte connectée est surtout conçue pour barouder et suivre ses propriétaires mélomanes en tous lieux, y compris en bord de mer ou de piscine puisqu'il ne craint ni l'eau, ni la poussière.

Côté son, le Sonos Roam s'intègre dans la droite ligne de l'écosystème de la marque et peut être appairé en wifi avec les autres enceintes Sonos du foyer et il est même possible d'opérer la stéréo avec deux Roam. L'objet passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'il s'éloigne du foyer pour s'appairer avec un smartphone et faciliter le partage de musique. A l'écoute on regrette de prime abord un son contenu et qui peut paraître renfermé, même si les graves sont bien présents. Nous vous conseillons donc d'entrer dans la section égaliseur de l'application Sonos pour mettre les aigus à +4 et les basses à -1 ou -2 pour obtenir un rendu plus homogène et une meilleure présence sonore. Son autonomie entre 9 heures et 10 heures s'inscrit dans la moyenne.

Roam, Sonos, 179 euros.

LG XBOOM PL7

Pour qui serait à la recherche d'un produit atypique au design différent, la XBOOM PL7 de LG a de quoi intriguer. Cette petite enceinte connectée intègre deux LED circulaires à ses extrémités afin d'accompagner l'ambiance musicale qui s'en dégage. Surtout, elle propose un son bien contenu par rapport à sa taille qui permet d'ailleurs de l'utiliser en tous lieux en mode sans fil.

On notera d'ailleurs une autonomie excellente de près d'une journée complète (entre 23h et 24h), fait assez rare sur ce genre de produit. Autre point intéressant, la XBOOM PL7 propose plusieurs boutons physiques pour être commandée, ce qui permet de ne pas avoir à sortir systématiquement son mobile de sa poche pour la piloter. Enfin, on apprécie la prise mini-jack pour y brancher quand même un casque audio à l'ancienne afin de ne déranger personne.

XBOOM PL7, LG, 149,99 euros.

Apple HomePod Mini

Gros comme une pomme... le HomePod Mini connaît un succès fulgurant depuis sa commercialisation le 16 novembre dernier. Apple développe ici des enceintes connectées dans un format très réduit mais qui ne démérite pas.

La puce S5 intégrée est chargée de traiter le son à la volée afin de le recalibrer pour un rendu sonore fidèle. Le HomePod Mini intègre un aimant néodyme et l’association de deux radiateurs passifs à annulation de force pour offrir un son profond et des basses bien présentes. Elle promet de nouvelles interactions avec Siri, son assistant virtuel, au sein d'un même foyer. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un modèle sans fil et nomade. Il faudra donc prévoir une prise de courant à proximité.

HomePod Mini, Apple, 99 euros.

Google Nest Audio

Google poursuit ses efforts en matière de matériel audio. En atteste sa dernière enceinte baptisée Nest Audio. Reposant sur un design en forme de galet épuré, elle délivre un son très flatteur compte tenu de sa taille. Grâce à ses deux drivers, un woofer et un twitter, les graves sont présents, mais les médium et les aigus ne sont pas en reste et l'on est même surpris de sa qualité compte tenu de son prix (moins de 100 euros). Sur ce point, Google a fait de sérieux efforts lorsqu'on compare la qualité de sonore de ses premières enceintes connectées.

Comme il est de mise sur ce type de produit, l'objet adapte sa sonorité à son environnement. En outre, si le multiroom est de la partie lorsque vous en possédez plusieurs, un paire peu aussi s'unir pour proposer un son stéréo de meilleure facture. Bien sûr, le Nest Audio intègre aussi Google Assistant afin d'interagir avec lui. Attention toutefois, il s'agit d'une enceinte filaire.

Nest Audio, Google, 99,99 euros

Amazon Echo Studio

Amazon développe ses gammes d'enceintes et vise ici les auditeurs plus exigeants. Son Echo Studio est un modèle connecté qui en impose. Si Alexa reste au centre de l'expérience, ce modèle est compatible notamment avec les morceaux haute résolution et le Dolby Atmos. Il n'est donc pas étonnant que le géant de l'e-commerce mette en avant cet objet pour son offre Amazon Music HD permettant d'écouter des morceaux en streaming en haute qualité et même avec le 360 Reality Audio de Sony. Une enceinte qui offre une belle présence sonore.

Echo Studio, Amazon, 199,99 euros

Sony SRS-XP500

Comptant parmi les entreprises historiques en matière de technologies audio, Sony propose une gamme d'enceintes connectées «portatives» pour faire la fête et mettre l'ambiance. La récente SRS-XP500 vient d'être lancée sur le marché français et promet d'assurer un véritable spectacle son et lumière. L'objet est donc pensé pour se faire remarquer et délivre un jeu de lumières entièrement paramétrable grâce aux applications mobiles gratuites Sony Music Center et Fiestable. Il est même possible d'y partager des karaokés.

La SRS-XP500 est une enceinte encombrante mais qui peut être déplacée à volonté et posée aussi bien verticalement qu'horizontalement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ne craint d'ailleurs ni les éclaboussures, ni la pluie. Si, on l'aura compris, le son qui l'anime est basseux, les deux twitters placés en façade se chargent d'équilibrer quand même la présence sonore.

SRS-XP500, Sony, 350 euros, à partir de juin 2021.