iPhone 13 : design, date de sortie, nouveautés... ce que l'on sait

Attendus pour cet automne, les nouveaux iPhone 13 font déjà l'objet de nombreux détails qui circulent sur Internet. Voici donc ce qu'il faut retenir à quelques mois de leur commercialisation en automne prochain.

Une gamme de quatre appareils ?

Comme pour la famille iPhone 12 sortie durant le dernier trimestre 2020, les iPhone 13 devraient se décliner en quatre modèles différents. On devrait donc retrouver l'iPhone 13, le 13 Mini, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Si un bilan du cabinet CIRP faisait mention des mauvais score de vente enregistrés par les iPhone 12 Mini (seulement 6% des ventes d'iPhone dans le monde), Apple devrait tout de même redonner sa chance à cette catégorie avec un iPhone 13 Mini.

Celui-ci pourrait d'ailleurs retrouver un public plus large, puisque le 12 Mini et son format de 5,4 pouces était en concurrence l'an passé avec l'iPhone SE 2020 et des iPhone 11 de 2019 à prix bradés.

Quels prix pour les iPhone 13 ?

Puisque l'année 2020 s'appuyait sur une gamme d'iPhone 12 assez large avec les quatre modèles que nous avons abordés plus haut, Apple pourrait suivre la même politique tarifaire.

On aurait donc droit à un iPhone 13 Mini proposé à partir de 809 euros, un iPhone 13 à 909 euros, un iPhone 13 Pro à 1.159 euros et enfin un 13 Pro Max à 1.259 euros.

Quand seront-ils disponibles ?

Compte tenu des habitudes commerciales d'Apple bien rôdées pour les iPhone, il ne faut pas être devin pour parier sur un lancement prévu pour l'automne prochain. L'an passé, Apple avait tenu sa traditionnelle keynote de rentrée le 13 octobre pour un lancement commercial à la fin du même mois. Une année qui avait d'ailleurs été marquée par un décalage d'un mois par rapport aux précédentes années, en raison des retards de production. La pandémie étant venue là aussi mettre son grain de sable. Pour 2021 et du fait des problèmes d'approvisionnement de certains composants électronique, le même type de scénario pourrait se répéter.

Un design revu ou pas ?

Si 2020 avait introduit un design pour les iPhone 12 en rupture avec les éditions précédentes des iPhone, 2021 ne devrait pas bouleverser la donne à ce niveau. Il y a donc fort à parier pour qu'Apple propose des iPhone 13 aux tranches plates. Mais un premier point esthétique changerait cette année, puisqu'Apple pourrait décider d'abandonner le verre au profit de l'acier inoxydable sur la coque dorsale des iPhone 13, avance la chaîne YouTube EverythingApplePro.

Toutefois quelques détails pourraient subir un lifting. A commencer par la fameuse encoche toujours bien présente depuis l'iPhone X et qui est devenue une forme de signature pour les appareils Apple. Celle-ci ne disparaîtrait pas, mais serait toutefois moins large, à en croire un tweet partagé par DwanRi, qui partage des leaks concernant les usines chinoises. Apple aurait notamment réussi à revoir la technologie Face ID pour que celle-ci pernnent mois de place.

Bien connu des fans de la marque à la pomme, le leaker McGuire Wood, du site d'Appleosphy, avance qu'Apple pourrait proposer pour la première fois un capteur d'empreinte situé sous l'écran. Une technologie qui n'est pas nouvelle et qui a déjà montré ses preuves chez de nombreux concurrents à commencer par Ssamsung, Huawei et Xiaomi, notamment.

Le bloc photo dorsal pourrait être également légèrement retouché en se montrant plus fin et en adoptant une nouvelle disposition des capteurs. C'est du moins ce qu'avance un certain Waqar Khan, youtubeur spécialisé dans la tech. Reste que les rendus dévoilés sur son compte twitter ne sont en rien officiel. Il convient donc de prendre ce concept avec du recul.

Une autonomie vraiment améliorée ?

Alors que les principaux concurrents d'Apple misent sur des batteries de 4.000 à 5.000 mAh pour offrir une autonomie dépassant allègrement une journée et demie voire deux jours, les iPhone sont encore souvent critiqués pour ne pas dépasser la journée. Un point qui pourrait être résolu en 2021. Les iPhone 13 pourraient ainsi profiter de batteries plus perfomantes avancent et d'un nouveau système de gestion de l'autonomie grâce à iOS 15, qui pourrait indiquer quand il est plus efficient de recharger son iPhone, affirment plusieurs médias spécialisés.