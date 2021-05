Voici l'oiseau le plus populaire d'Instagram, selon une étude

Le podarge, espèce aviaire qui appartient à la famille des Podargidés a été couronné récemment du titre d'oiseau le plus photogénique et «instagrammable» au monde, par des chercheurs allemands. Cet oiseau à l'allure étrange est arrivé en tête du classement devançant de manière surprenante, certains pigeons colorés et l'exotique touraco vert.

Qu'est-ce qui fait une belle photo d'oiseau ? C'est pour répondre à cette question simple que deux chercheurs allemands, Katja Thömmes de l'université de Constance et Gregor Hayn-Leichsenring, de l'université d'Iéna, ont mené cette recherche scientifique qui a été publiée le 22 avril.

Pour y parvenir, ils ont collecté un peu moins de 30.000 photos d'oiseaux provenant de neuf comptes Instagram dédiés à la photographie aviaire parmi les plus populaires, totalisant environ 3,5 millions de followers. Ce corpus d'images a été étudié en analysant les goûts et les interactions de ce panel de followers d'Instagram, comme par exemple le nombre total de likes générés par une photo. Les résultats de cette étude ont fait apparaître de grandes différences entre les familles d'oiseaux et ont donné la victoire au podarge face à 116 spécimens différents d'oiseaux.

Originaire d'Australie et d'Asie du sud-est, cette famille d'oiseaux est constituée de 3 genres et 16 espèces existantes. Le podarge gris appelé «Tawny Frogmouth» dans le monde anglo-saxon, est une espèce nocturne au bec plat et aplati, confondue souvent à tort avec une chouette.

Cette étude s'est appuyée sur une méthode développée en partie par Katja Thömmes, fondée sur l'attrait esthétique de l'image ou «Image Aesthetic Appeal» (IAA). Celle-ci utilise un algorithme basé sur les mentions de likes attribuées par les instagrameurs aux images qu'ils jugent comme esthétiquement plaisantes afin d'en faire une évaluation et leur attribuer un score.

De plus, il ressort selon l'étude que l'attrait esthétique pour une photo n'est généralement pas lié à des notions conventionnelles de beauté. Néanmoins, elle a mis en évidence que la couleur d'un oiseau peut inciter un utilisateur d'Instagram à liker une photo plutôt qu'une autre. Ainsi, les oiseaux bleus et rouges sont plus appréciés que ceux aux plumages jaunes et verts.

Plus généralement, l'étude a révélé que plus un oiseau a l'air original ou étrange, plus il retient l'attention des instagrameurs, ce qui explique sans doute pourquoi les podarges se soient hissés sur la plus haute marche du podium et se voient décerner le titre d'oiseau le plus populaire d'Instagram.

le podarge : un vainqueur un peu inattendu

Cette victoire a même surpris les deux scientifiques allemands car seules 65 photos représentaient cet oiseau passé maître du camouflage alors que le corpus total regroupait quelque 27.000 images de volatiles.

«La victoire suprenante du podarge dans ce classement semble être une question de juste retour des choses car cet oiseau nocturne aux traits très distincts était autrefois désigné comme "l'oiseau le plus malheureux du monde" selon un article paru dans Nature Australia en 2004», a déclaré Katja Thömmes au quotidien américain The New York Times.

«Le podarge apporte ce facteur de surprise car il ne ressemble à aucun autre oiseau, avec ses traits faciaux presque anthropomorphes», a-t-elle ajouté.

Parmi les familles d'oiseaux les moins plébiscitées d'Instagram selon cette étude, on retrouve les vautours, les cigognes, ainsi que les huîtriers ou les scolopacidae.