Twitter propose aux utilisateurs de donner des pourboires à leurs comptes favoris

Une initiative qui ravira certains utilisateurs de Twitter. Le réseau social a décidé de lancer le «Tip Jar», comprenez la boîte à pourboires, pour permettre de faire des dons à ses comptes préférés.

Dans un communiqué, l'entreprise, dont le siège est basé en Californie, a expliqué vouloir «créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter - avec de l'argent». Si l'offre n'est pour l'instant réservé qu'à un groupe limité de personnes (créateurs de contenu, journalistes, experts et ONG), Twitter compte bien développer ce service pour fidéliser ses utilisateurs.

Les paiements s'effectueront via Patreon, PayPal ou encore Venmo et Twitter s'engage à ne pas prendre de commissions sur les transactions.

«C'est vous qui menez la conversation sur Twitter et nous voulons que vous puissez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des Follows, Retweets, et Likes», a précisé le groupe.

Twitter prépare également le lancement d'abonnements payants pour les comptes favoris des utilisateurs, avec des avantages et privilèges pour les abonnés.

Une manière d'attirer les influenceurs dans leurs filets, alors que la concurrence avec d'autres poids lourds des réseaux sociaux est rude.